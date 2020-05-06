Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации решений по борьбе с коронавирусом.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

Путин ранее заявил, что период нерабочих дней в России из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Таким образом, 6-8 мая в РФ - нерабочие дни с сохранением зарплаты.

Поручения кабмину

К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.

Кроме того, глава государства ждет к 6 мая от кабинета министров доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала.

Правительство должно также подготовить доклад о реализации механизмов поддержки тех, кто потерял работу.

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне майских праздников сообщил президенту о том, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус. Мишустин находится в медицинском учреждении, откуда, по словам его пресс-секретаря, продолжает быть на связи с коллегами и заниматься рабочими вопросами. И.о. главы правительства был назначен Андрей Белоусов

Поэтапное снятие ограничений

Песков ранее заявил, что меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса нельзя отменить сразу, "за одну ночь или за одну секунду росчерком пера". Какие-то ограничения еще некоторое время будут сохраняться, говорил он.

При этом Песков советовал не забегать вперед в вопросе отмены ограничений с 12 мая, сказав, что "всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.