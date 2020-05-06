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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:40
https://ria.ru/20200506/1571003026.html
Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений

00:18 06.05.2020 (обновлено: 09:40 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации решений по борьбе с коронавирусом.
"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин
1 мая, 17:06Распространение нового коронавируса
Песков ответил на вопрос об охране здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Путин ранее заявил, что период нерабочих дней в России из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Таким образом, 6-8 мая в РФ - нерабочие дни с сохранением зарплаты.

Поручения кабмину

К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.
Дмитрий Песков
3 мая, 13:52Распространение нового коронавируса
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Кроме того, глава государства ждет к 6 мая от кабинета министров доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала.
Правительство должно также подготовить доклад о реализации механизмов поддержки тех, кто потерял работу.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
30 апреля, 17:48Распространение нового коронавируса
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Премьер-министр Михаил Мишустин накануне майских праздников сообщил президенту о том, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус. Мишустин находится в медицинском учреждении, откуда, по словам его пресс-секретаря, продолжает быть на связи с коллегами и заниматься рабочими вопросами. И.о. главы правительства был назначен Андрей Белоусов.

Поэтапное снятие ограничений

Песков ранее заявил, что меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса нельзя отменить сразу, "за одну ночь или за одну секунду росчерком пера". Какие-то ограничения еще некоторое время будут сохраняться, говорил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
30 апреля, 12:57Распространение нового коронавируса
Песков прокомментировал слова о прямой материальной помощи населению
При этом Песков советовал не забегать вперед в вопросе отмены ограничений с 12 мая, сказав, что "всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
171533280
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей БелоусовВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вводили ограничения, когда заболевших было 100 в день. Ужесточали, когда заболевших было 600-700 в день. А когда их больше 10 000 в день - готовятся снимать. Логичность и продуманность шагов просто зашкаливает.
6 мая, 10:53
Юрий Баженов
3450105
Нынешний коронокризис хорошо показал что никакой стратегии у власти нет. Мечутся, мечутся, а что делать не знают. И так во всем уже 20 лет.
6 мая, 11:41
Будущее Страны
3210022
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