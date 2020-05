Западные СМИ об СССР во Второй мировой. Тогда и сейчас: анализ

В преддверии 75-летия Победы специалисты МИА "Россия сегодня" почитали, что писали в мае 1945 года о Красной армии и СССР ведущие газеты Великобритании, США и Франции – Тhe Times, The New York Times и Le Monde.

Как и следовало ожидать, тогда тон публикаций о стране-союзнице варьировался от умеренно-позитивного до восторженного. Вот характерные примеры заголовков той поры: "Эпохальная осада завершена. Остов германской столицы сдан Красной армии разбитыми немцами" (New York Times от 03.05.1945); "Черчилль приветствует победу, призывает воздать должное России и солирует в хоре поющей толпы" , (New York Times от 09.05.1945); "Великую победу над Германией празднуют в Москве" (The Times от 10.05.1945), "Отныне над Европой будет развеваться знамя свободных народов" (Le Monde от 11.05.1945); "Взлет и падение Третьего Рейха. Долгий путь к победе. Российские триумфы" (The Times от 08.05.1945).