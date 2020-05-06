Западные СМИ об СССР во Второй мировой. Тогда и сейчас: анализ

МОСКВА, 6 мая – пресс-служба МИА "Россия сегодня". В преддверии 75-летия Победы специалисты В преддверии 75-летия Победы специалисты МИА "Россия сегодня" почитали, что писали в мае 1945 года о Красной армии и СССР ведущие газеты Великобритании, США и Франции – Тhe Times, The New York Times и Le Monde.

Как и следовало ожидать, тогда тон публикаций о стране-союзнице варьировался от умеренно-позитивного до восторженного. Вот характерные примеры заголовков той поры: "Эпохальная осада завершена. Остов германской столицы сдан Красной армии разбитыми немцами" (New York Times от 03.05.1945); "Черчилль приветствует победу, призывает воздать должное России и солирует в хоре поющей толпы" , (New York Times от 09.05.1945); "Великую победу над Германией празднуют в Москве" (The Times от 10.05.1945), "Отныне над Европой будет развеваться знамя свободных народов" (Le Monde от 11.05.1945); "Взлет и падение Третьего Рейха. Долгий путь к победе. Российские триумфы" (The Times от 08.05.1945).

И в других статьях этих газет мая 45-го регулярно звучали тезисы о "нашем великом русском союзнике", чей вклад в общее дело "неоценим": именно российская сторона на протяжении трех лет выносила практически всё давление со стороны Вермахта, о "храбрости и проницательности, которые привели Россию к триумфу в войне", о "немыслимых жертвах, на которые пошли русские, чтобы выиграть войну".

XXI ВЕК

А что же писали и пишут о роли Советского Союза в разгроме нацизма те же Тhe Times, The New York Times и Le Monde с начала 2000-х? По мере того как события Второй мировой отдаляются во времени от читателей, материалов о ней появляется всё меньше, а сами статьи становятся всё более скупыми на эмоции. При этом доля негативных оценок роли СССР в событиях 1939-1945 гг. в процентном отношении растет, если не считать конца 2009 – начала 2011 гг.

Примеры заголовков первого десятилетия XXI века: "Отрицание геноцида евреев в России. Как советская историография превозносила "Великую отечественную войну", замалчивая Холокост и антисемитские гонения Сталина на "космополитов" (Le Monde от 27.01.2005); "Как Россия проиграла Вторую мировую войну" (New York Times от 10.05.2007); "Символ героического самопожертвования или массового убийства?" (The Times от 28.04.2007); "В Красной Армии: призывали, тренировали, убивали" (New York Times, 15.02.2006); "Национализм путинской эры скрывает грехи сталинской" (New York Times, 26.11.2008).

C августа 2009 года, когда Владимир Путин, будучи премьер-министром РФ, в ходе визита в Польшу назвал пакт Молотова-Риббентропа аморальным, наметился тренд к более позитивному освещению в ведущих СМИ Запада роли СССР во Второй мировой войне. Эта тенденция продолжалась затем весь 2010 год, ставший годом оттепели в польско-российских отношениях. Тогда сначала Путин вместе с польским премьером Дональдом Туском возложил венки к мемориалу польских жертв Катыни. Через несколько дней, после авиакатастрофы в Смоленске, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд высших чиновников, Путин приехал на место трагедии, а президент Дмитрий Медведев совершил внеочередной визит в Польшу. Затем руководство России разместило в открытом доступе секретные документы о Катыни и передало Варшаве материалы уголовного дела по расстрелу, а Государственная Дума приняла заявление "О Катынской трагедии и ее жертвах".

Вот характерные заголовки того периода: "Российский премьер назвал нацистско-советский пакт аморальным" (New York Times от 31.08.2009); "Россия символично присоединяется к польскому трауру. Трагедия под Смоленском объединила две страны" (Le Monde от 12.04.2010); "А. Квасьневский: "Отношение Польши к Москве изменится" (Le Monde от 16.04.2010).

Тогда в интервью Le Monde экс-президент Польши Александр Квасьневский сказал: "Участие российского руководства [в церемонии памяти жертв Катыни] - это историческое событие… Все, что они сделали, было сделано от души. По своей восприимчивости русские и поляки близки – они же славяне. Скоро все изменится, мы станем общаться более открыто, с большим доверием".

Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться, прежде всего из-за действий руководства Польши, которое стало продвигать теорию заговора, якобы приведшего к авиакатастрофе под Смоленском. Майдан, воссоединение Крыма с Россий и вооруженное противостояние на востоке Украины обусловили все более негативный фон для освещения истории Второй мировой в последующие годы. В изученных нами газетах всё настойчивее стала проводиться мысль о якобы непрерывной связи между неприглядными моментами советской истории и нынешним руководством России – будто бы СССР вообще никуда не исчезал, а только "попытался убедить весь мир в своей кончине".

Примеры заголовков: "Никаких упоминаний об Украине, пока Путин упивается военной мощью перед визитом в Крым" (The Times от 9.05.2014); "Красная площадь готова к грандиозному военному шоу. Националистический пыл подпитывает празднование Дня Победы в отсутствие западных лидеров" (New York Times от 08.05.2015); "30 лет спустя после падения Cтены в Латвии чувствуется одуряющий душок холодной войны" (Le Monde от 10.11.2019); "Кто виновник Второй мировой войны: Москва и Варшава рвут друг другу глотки. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвиняет Владимира Путина в "сознательной лжи" (Le Monde от 31.12.2019).