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2020-05-06T02:17
https://ria.ru/20200506/1570998370.html
Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук записал песню для фильма "Доктор Лиза"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570998353_214:0:856:361_1036x0_80_0_0_227502ac44bce55a53c7b6a1e93f4325.jpg
РИА Новости

Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук записал песню для фильма "Доктор Лиза"

00:58 06.05.2020 (обновлено: 02:17 06.05.2020)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский музыкант и основатель рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук представил в Сети песню "Доктор Лиза", записанную для одноименного фильма с Чулпан Хаматовой в главной роли.

"Посвящается всем медсестрам, врачам и бригадам скорой помощи", — говорится в описании композиции на YouTube-канале группы.

Работа над песней и съемка видео к ней проходила в условиях самоизоляции, о чем также сообщил Юрий Шевчук.
Композицию положительно оценили зрители: "Очень искренняя и чувствительная песня получилась. Спасибо, "ДДТ", "Спасибо всем врачам и персоналу мед.помощи. Вы — герои", "Юрий, вы вдохновляете не сдаваться и идти дальше с поднятым носом", "Такая душевная и трогательная песня. Под конец слезы все-таки потекли".
Картина режиссеры Оксаны Карас, в которой расскажут об одном дне из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, выйдет в октябре этого года.
Кадр из трейлера к фильму Доктор Лиза
14 апреля, 11:06Культура
В Сети опубликовали трейлер фильма "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой
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КультураКино и сериалыСамоизоляцияМузыкаНовости культурыОксана КарасЧулпан ХаматоваЕлизавета ГлинкаДДТЮрий Шевчук
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