Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук записал песню для фильма "Доктор Лиза"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский музыкант и основатель рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук представил в Сети песню "Доктор Лиза", записанную для одноименного фильма с Чулпан Хаматовой в главной роли.

"Посвящается всем медсестрам, врачам и бригадам скорой помощи", — говорится в описании композиции на YouTube-канале группы.

Работа над песней и съемка видео к ней проходила в условиях самоизоляции, о чем также сообщил Юрий Шевчук.

Композицию положительно оценили зрители: "Очень искренняя и чувствительная песня получилась. Спасибо, "ДДТ", "Спасибо всем врачам и персоналу мед.помощи. Вы — герои", "Юрий, вы вдохновляете не сдаваться и идти дальше с поднятым носом", "Такая душевная и трогательная песня. Под конец слезы все-таки потекли".