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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-06T08:40
https://ria.ru/20200506/1570994243.html
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156353/68/1563536889_0:220:3073:1949_1036x0_80_0_0_bd1c13792a3b0be3267fa87c6e59a9c2.jpg
РИА Новости

На Западе окончательно разоблачили все преступления России

08:00 06.05.2020 (обновлено: 08:40 06.05.2020)
684908
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений
Военнослужащий во время учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий во время учений. Архивное фото
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
МИА "Россия сегодня" ответило на вопрос, когда именно наша страна совершила свои главные военные преступления против народов Европы.
На первый взгляд — сам вопрос странный. Все же очевидно: последняя общеевропейская война случилась в 1939-1945 годах, видимо, тогда СССР и сделал все то плохое, в чем нас настойчиво и сурово обвиняют.
Но нет.
Если вооружиться занудством и перечитать упоминания России в ведущих западных СМИ в мае 1945 года, — то мы обнаружим, что никакой тяжелой вины перед цивилизацией на Советской стране не лежало. Наоборот — там царит всеобщий почет, благодарность и восхищение Красной армией и русским солдатом.
Специалистами МИА были детально изучены все публикации мая 1945-го в знаковых изданиях Запада — The Times (Великобритания), Le Monde (Франция) и The New York Times (США) — а затем статьи, посвященные роли СССР в войне, напечатанные в тех же изданиях за последние 20 лет.
Разница изумительная.
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Скриншот The Times
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Скриншот Le Monde
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Скриншот Le Monde
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© РИА НовостиСкриншот The New York Times
Скриншот The New York Times
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Скриншот The New York Times
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Скриншот The Times
© РИА Новости
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Скриншот Le Monde
© РИА Новости
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Скриншот The New York Times
© РИА Новости
Заглянув в газеты 1945 года, мы увидим:
Le Monde: "Вклад великого русского союзника неоценим: именно российская сторона на протяжении трех лет выносила практически все давление со стороны вермахта".
Девятое мая, Times, Уинстон Черчилль: "Завтра мы будем отдавать особую дань уважения нашим русским товарищам, чье мастерство на поле боя стало одним из главных вкладов в общую победу, <...> в этот день западные народы с гордостью выразят свое почтение непобедимому союзнику, России, которая, жертвуя жизнями и терпя материальные разрушения, взяла на себя самое тяжелое бремя всех Объединенных Hаций".
И даже:
Десятое мая, NYT: "Советская политика в рейхе (то есть на оккупированных территориях Германии в отношении гражданского населения. — Прим. ред.) расценивается как либеральная".
Как ни парадоксально прозвучит, — главные наши военные преступления мы совершили буквально в последние годы.
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Нет, разумеется, все шло по нарастающей в течение десятилетий. После Фултонской речи Черчилля, перекомпостировавшей великого русского союзника в мрачную тучу, наползающую на Европу, Советский Союз просто не мог оставаться в западной вселенной в образе полноправного участника коалиции сил света против фашистской тьмы.
Но слишком быстро превратить Красную армию из армии героев-освободителей, сломавших хребет нацизму, в армию насильников-поработителей было просто невозможно по одной простой причине: все до одного современники долгие пять лет были свидетелями войны, участниками войны, потерпевшими от войны. Французы 1940-х, 1960-х и даже 1980-х еще в большинстве своем были теми, кто помнил немецкую оккупацию. Англичане 1970-х и 1980-х еще были теми самыми англичанами, что в напряженном молчании годами слушали радио и прятались от немецких бомбежек и ракетных обстрелов. И даже в оплоте антикоммунизма США — главными русофобами были гитлеровские коллаборационисты, сбежавшие от возмездия на край света, а рядом с ними жили сотни тысяч, если не миллионы бежавших от нацизма евреев, для которых демонизация советского солдата, взявшего штурмом Освенцим, была кощунством.
Поэтому существование в мировой летописи "неудобного героя" — русского солдата — пришлось терпеть десятилетиями, смещая акценты медленно и по полградуса.
И каждое новое перерисовывание войны, приделывание новых персонажей на передний план батального полотна, стирание и увод вглубь ненужных сцен и событий — происходило на фоне чего-нибудь актуального.
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В 1980-е, когда еще социалистическая Польша стала ареной главной битвы между системами (поляки требуют демократии, поляки протестуют против репрессий, гданьский электрик Лех Валенса получает Нобелевскую премию мира), — из задних рядов на военном полотне вызвали на передний план пакт Молотова — Риббентропа и Катынь. При этом Польша была объявлена "первой жертвой Германии" — что, возможно, несколько удивило чехов и словаков, чью страну Германия годом ранее раздербанила по-братски с Польшей и Венгрией.
В ранние 1990-е, когда объединялась Германия и настоятельно подгонялся вывод с ее территории советских войск, из отдельно взятой конъюнктурной головы вынырнула магическая цифра "два миллиона изнасилованных немок". Под ней не было (и нет по-прежнему) ни черта, кроме диких выкладок, пришедшихся ко двору, — но с тех пор идиотские выкладки стали базовой оценкой, они отлиты в целлулоиде и прописались в сотнях книг и тысячах статей.
В конце 90-х — нулевых, при проглатывании экс-советской Прибалтики НАТО и ЕС и придавливании потенциально опасных местных русскоязычных, гулять по западным СМИ был выпущен нарратив о Порабощенной Балтии.
А ко второй половине 2010-х, после украинского переворота и возвращения Крыма, — настал идеальный информационный фон к тому, чтобы стереть неудобного героя, Русского Солдата, с батального полотна совсем.
Началом этой акции стали заявления посла США в Сербии Майкла Кирби в 2014-м и главы МИД Польши Гжегожа Схетыны в 2015 году о том, что "Освенцим освободили не русские, а "Первый Украинский фронт (да, тот самый, армии которого были сформированы по всему СССР, и названный, естественно, по направлению боев)". Этой теме было посвящено сразу семь публикаций Le Monde ("россияне оскорблены заявлениями о том, что Освенцим освободили украинские солдаты Красной армии").
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А кульминацию мы все слышали нынешней зимой, когда на праздновании 75-летия освобождения Освенцима вице-президент США Майкл Пенс в своей торжественной речи ухитрился упомянуть американских солдат (которых там не было) и не упомянуть советских (которые не просто освободили лагерь, но и заплатили за его освобождение несколькими сотнями жизней).
Говоря проще, с годами перерисовывание войны становится все смелее, мазки все резче. Свидетелей почти не осталось — детсадовцам 1945 года сегодня уже 80. Некому уже вспоминать в NYT, как эта газета хвалила советских солдат в Германии за либеральное отношение к местным. И спустя 75 лет Вторая мировая война в западной летописи состоит, в сущности, из следующих событий:
1) Пакт Молотова — Риббентропа, двойная оккупация Польши и Катынь;
2) Оккупация Франции и Битва за Британию;
3) Холокост и Перл-Харбор;
4) Высадка в Нормандии, африканская кампания и Иводзима;
5) Освобождение Западной Европы от зверских нацистов и захват Восточной Европы зверскими русскими.
Поэтому если в 1945 году негативные упоминания СССР в ведущих западных СМИ имелись в следовых количествах, и то мельком, — то сейчас они повелевают дискурсом и формируют картину прошлого.
Все в полном соответствии с концепцией Валлерстайна о том, что "прошлое всегда зависит от настоящего".
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Но есть и хорошая новость. Держатели западного пульта от прошлого — а он по-прежнему в руках правительств и элит — уже стерли со своей картины великой войны все, что им не нравилось, и пририсовали туда все, что хотели.
И то, что у них получилось, уже настолько отличается от того, что помнят наши города и памятники, братские могилы и мемориалы, мемуары и фильмы, язык и культура, — что это просто две разные истории.
И незаметно подменить нашу память передовым новоделом можно только одним способом — снеся наше государство и стерев память физически, по примеру хихикающих пражских политиков, отважно победивших бронзового маршала Конева.
Но есть мнение, что это у передовых западных "повелителей реальности" получится сейчас не лучше, чем у гитлеровцев восемь десятилетий назад.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийВляпались в историю
Вляпались в историю
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Вляпались в историю
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75 лет Великой ПобедыРоссияМИА "Россия сегодня"Майкл ПенсВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаУинстон ЧерчилльСССРСШААвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Сильная статья. Я думаю (это только мое мнение), они к нам всегда так относились. Не надо тут нам либерастские, лживые сказки рассказывать о хороших европейцах и англосаксах. Так было всегда...и Наполеон к нам не один приходил (а с поляками, немцами и другими), и Гитлер не один (там только сербов,греков не было...а так вся европа пришла с фашистами). Потомц нас и не любят - мы их в 45 унизили и уничтожили
6 мая, 09:28
ooleg0812
1095202513
Увы, нынешние поколения уже не могут сказать, что являются свидетелями исторических фактов о Великой Отечественной войне. Но мы сейчас являемся живыми свидетелями других фактов - тех, в которых нагло переписывается История. И надо бы создать такой архив, в котором исторические документы были бы противопоставлены современным либеральным трактовкам событий прошедшей войны.
6 мая, 08:53
mm3minaeva
834205312
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