На Западе окончательно разоблачили все преступления России

Специалистами МИА были детально изучены все публикации мая 1945-го в знаковых изданиях Запада — The Times (Великобритания), Le Monde (Франция) и The New York Times (США) — а затем статьи, посвященные роли СССР в войне, напечатанные в тех же изданиях за последние 20 лет.