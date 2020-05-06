Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы пламя горело всегда, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы пламя горело всегда, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.