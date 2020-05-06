Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы пламя горело всегда, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.