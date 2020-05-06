Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T14:47
https://ria.ru/20200506/1570994225.html
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570994033_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a17548658a908b9fa9affd2dde2efc3b.jpg
РИА Новости
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы пламя горело всегда, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
2020-05-06T10:24
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=11581706&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570994033_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_3c80067d13db09ee1eb8502c8f77efbf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570994033_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_a72a2bed2d33c6734e29f466b7f21377.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570994033_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_13859083e5a2ac50e307f380310228e8.jpg
PT2M37S

Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве

10:24 06.05.2020 (обновлено: 14:47 06.05.2020)
21963
Вечный огонь — один из важнейших символов Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы пламя горело всегда, специалисты АО "Мосгаз" постоянно проверяют работоспособность газогорелочного оборудования. Как устроен Вечный огонь и почему его не смогут потушить ни дождь, ни снег, ни ветер — смотрите в нашем ролике.
73464111
Рекомендуем
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат ГД считает, что борьба с общей угрозой не сможет сплотить мир
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"
Депутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби Шлунд во время пресс-конференции Итоги встречи Германо-российской межпарламентской дружбы в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
Робби Шлунд: дела СК России по преступлениям нацизма помогают примирению
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья оценил возможные сроки выхода из режима самоизоляции
Бизнесмен Анатолий Быков доставлен на допрос. Видео СК
СК опубликовал видео с задержанным Анатолием Быковым
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Лифт
Названо самое опасное место в доме, где можно заразиться коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
Лента новостейМолния