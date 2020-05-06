Никита Ефремов: "Работать на данный момент — это роскошь"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Никита Ефремов снялся в новом сериале Константина Богомолова "Безопасные связи" про отношения в четырех стенах.
Маша (Мария Шумакова) и Коля (Никита Ефремов) — любовники, застрявшие в самоизоляции с законными супругами (Леонид Бичевин и Александра Ребенок). Пары дружат семьями, и все созваниваются друг с другом, из-за чего возникают комические и драматические ситуации.
В сериале также снялись Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Надежда Маркина, Сергей Сосновский.
К выходу новой серии Никита Ефремов рассказал РИА Новости о том, как ему работалось с Богомоловым в разных проектах, о театральных репетициях по Zoom, почему важна атмосфера на съемочной площадке и похожи ли его герои на него самого.
— Как вы попали в "Безопасные связи"? Над проектом ведь работает уже сформировавшаяся команда сериала "Содержанки".
— Мне позвонили продюсер Ира Сосновая и Константин Богомолов, и я с радостью согласился. Мне очень понравилось с ними работать над сериалом "Хороший человек", я им доверяю. А вообще, мы продолжаем снимать. Даже не знаю пока, сколько еще съемочных дней.
— В начале каждого эпизода и в финале вы сами исполняете песню "Черный ворон"?
— Да, мы играли какую-то сцену, и между перестановками Константин Юрьевич спросил: "Споешь?" Я ответил: "Спою". И все.
Почему именно эта песня — надо у Константина спросить, я только исполнитель.
— У вас сложился тандем с Богомоловым. Была ли разница в работе с ним во время съемок "Хорошего человека" и "Безопасных связей"?
— В "Хорошем человеке" мне нужно было какое-то время, чтобы довериться режиссеру. У меня всегда так бывает. А в "Безопасных связях" мы уже с ходу, во многом интуитивно понимаем друг друга — что, о чем, почему и зачем. Тем более обстоятельства, в которых находятся персонажи, такие, что в них особенно вживаться не надо: мы сами так или иначе на самоизоляции. Поэтому те внутренние конфликты, которые происходят у героев, мне понятны, я их осознаю.
А что касается работы с Константином Юрьевичем — с ним очень хорошо, он настоящий профессионал. Поскольку мы сначала репетируем, то на площадке уже получаем удовольствие — много свободы, юмора, все как-то уютно и комфортно.
— В "Хорошем человеке", где не очень позитивная история, тоже находилось место юмору?
— Ну есть же история, которую мы делаем, а есть атмосфера на площадке. Нужно, чтобы там была не то что легкость, но определенный уровень свободы. Чтобы можно было всем вместе сконцентрироваться на чем-то серьезном и выйти из этого. Для меня лично это важно, сохранять некую внутреннюю безответственность.
Никита Ефремов на съемках сериала "Безопасные связи"
— В "Безопасных связях" было много импровизации?
— Здесь у нас только текст, Константин Юрьевич хорошо пишет диалоги, в них, на мой взгляд, все уже заложено. Если что-то рождается, мы обсуждаем и вносим какие-то правки. Это не табу, мы всегда в живом обсуждении.
— Как Константин Богомолов контролирует съемочный процесс "на удаленке"?
— У нас одна "сессия" звонка, к которому подключено несколько человек. На время дубля Константин свою камеру и микрофон отключает и мы с другим актером или актрисой остаемся в этой "сессии". Режиссер видит нас и слышит, а мы его нет.
— Технически как все проходит? Здесь не только screenlife, но есть элемент и обычных съемок.
— Технически в квартире во всевозможной химической и антисептической защите находятся оператор и звукорежиссер, режиссер руководит процессом по видеосвязи. А в остальном — как обычные съемки, только локация — квартира.
— А чем этот проект вас заинтересовал? Сейчас снимаются несколько сериалов на похожую тему.
— Это складывается из многих факторов: компании, в которой работаем, сценарного материала, откликающегося во мне так, что интересно это делать, из партнеров. И на данный момент работать — это роскошь и очень хорошо. Тем более для артистов — это повод держать себя в тонусе, форме, реализовать себя.
— Мы в "Современнике" сейчас репетируем по Zoom новую пьесу Гришковца "Собрание сочинений" с Виктором Рыжаковым. Интересная вещь. Пока в процессе формулирования каких-то идей, ищем — о чем это, почему. Так бывает с пьесой: сначала кажется, что она об одном, на второй взгляд — о другом, а на третий — о третьем.
Можно сказать, что мы не останавливаемся, и это правильно.
— Вы выбираете роли, максимально не похожие на себя или наоборот? Герой из "Безопасных связей" напоминает реального Никиту?
— Я обычно интуитивно действую и о таком даже не задумываюсь. У меня внутри тумблер — "интересно" или "неинтересно". Не все хочется выражать, чтобы это не потерять, что ли.
— В сериале "Безопасные связи" ваш герой нарушает режим самоизоляции, карантина, как сами относитесь к таким людям?
— Я в этом смысле человек ответственный, теперь если куда-то еду, то у меня есть пропуск. Что касается других, я не сторонник вымещать на них свою злость.
Когда тренера футбольного клуба "Ливерпуль" Юргена Клоппа спросили о коронавирусе, он ответил: "Спрашивайте об этом врачей". Наверное, нужно обращаться к аналитикам или кому-то еще. Потому что легко все ситуации смешать в одну. А ведь случаи бывают разные.
Если человек ведет себя безответственно, это не очень хорошо.
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