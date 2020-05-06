Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-06T08:08
https://ria.ru/20200506/1570991769.html
Никита Ефремов: "Работать на данный момент — это роскошь"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570954199_0:158:2917:1798_1036x0_80_0_0_3f166c3416512e73f2d27aedd5dd7665.jpg
РИА Новости

Никита Ефремов: "Работать на данный момент — это роскошь"

08:00 06.05.2020 (обновлено: 08:08 06.05.2020)
10271
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Никита Ефремов на коктейле по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии GQ
Актер Никита Ефремов на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии GQ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Никита Ефремов снялся в новом сериале Константина Богомолова "Безопасные связи" про отношения в четырех стенах.
Маша (Мария Шумакова) и Коля (Никита Ефремов) — любовники, застрявшие в самоизоляции с законными супругами (Леонид Бичевин и Александра Ребенок). Пары дружат семьями, и все созваниваются друг с другом, из-за чего возникают комические и драматические ситуации.
В сериале также снялись Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Надежда Маркина, Сергей Сосновский.
К выходу новой серии Никита Ефремов рассказал РИА Новости о том, как ему работалось с Богомоловым в разных проектах, о театральных репетициях по Zoom, почему важна атмосфера на съемочной площадке и похожи ли его герои на него самого.
— Как вы попали в "Безопасные связи"? Над проектом ведь работает уже сформировавшаяся команда сериала "Содержанки".
— Мне позвонили продюсер Ира Сосновая и Константин Богомолов, и я с радостью согласился. Мне очень понравилось с ними работать над сериалом "Хороший человек", я им доверяю. А вообще, мы продолжаем снимать. Даже не знаю пока, сколько еще съемочных дней.
© Фото предоставлено видеосервисом StartКонстантин Богомолов
Константин Богомолов
© Фото предоставлено видеосервисом Start
Константин Богомолов
— В начале каждого эпизода и в финале вы сами исполняете песню "Черный ворон"?
— Да, мы играли какую-то сцену, и между перестановками Константин Юрьевич спросил: "Споешь?" Я ответил: "Спою". И все.
Почему именно эта песня — надо у Константина спросить, я только исполнитель.
— У вас сложился тандем с Богомоловым. Была ли разница в работе с ним во время съемок "Хорошего человека" и "Безопасных связей"?
— В "Хорошем человеке" мне нужно было какое-то время, чтобы довериться режиссеру. У меня всегда так бывает. А в "Безопасных связях" мы уже с ходу, во многом интуитивно понимаем друг друга — что, о чем, почему и зачем. Тем более обстоятельства, в которых находятся персонажи, такие, что в них особенно вживаться не надо: мы сами так или иначе на самоизоляции. Поэтому те внутренние конфликты, которые происходят у героев, мне понятны, я их осознаю.
© Фото предоставлено видеосервисом StartЕфремов
Ефремов
© Фото предоставлено видеосервисом Start
Ефремов
А что касается работы с Константином Юрьевичем — с ним очень хорошо, он настоящий профессионал. Поскольку мы сначала репетируем, то на площадке уже получаем удовольствие — много свободы, юмора, все как-то уютно и комфортно.
— В "Хорошем человеке", где не очень позитивная история, тоже находилось место юмору?
— Ну есть же история, которую мы делаем, а есть атмосфера на площадке. Нужно, чтобы там была не то что легкость, но определенный уровень свободы. Чтобы можно было всем вместе сконцентрироваться на чем-то серьезном и выйти из этого. Для меня лично это важно, сохранять некую внутреннюю безответственность.
© Фото предоставлено видеосервисом StartНикита Ефремов на съемках сериала "Безопасные связи"
Ефремов
© Фото предоставлено видеосервисом Start
Никита Ефремов на съемках сериала "Безопасные связи"
— В "Безопасных связях" было много импровизации?
— Здесь у нас только текст, Константин Юрьевич хорошо пишет диалоги, в них, на мой взгляд, все уже заложено. Если что-то рождается, мы обсуждаем и вносим какие-то правки. Это не табу, мы всегда в живом обсуждении.
— Как Константин Богомолов контролирует съемочный процесс "на удаленке"?
— У нас одна "сессия" звонка, к которому подключено несколько человек. На время дубля Константин свою камеру и микрофон отключает и мы с другим актером или актрисой остаемся в этой "сессии". Режиссер видит нас и слышит, а мы его нет.
© Фото предоставлено видеосервисом Start

Кадр из сериала "Безопасные связи"

Безопасные связи
1 из 5

Кадр из сериала "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
© Фото предоставлено видеосервисом Start

Игорь Миркурбанов в сериале "Безопасные связи"

Миркурбанов
2 из 5

Игорь Миркурбанов в сериале "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
© Фото предоставлено видеосервисом Start

Сцена из сериала "Безопасные связи"

Безопасные связи
3 из 5

Сцена из сериала "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
© Фото предоставлено видеосервисом Start

Кадр из сериала "Безопасные связи"

Безопасные связи
4 из 5

Кадр из сериала "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
© Фото предоставлено видеосервисом Start

Любовь Аксенова в сериале "Безопасные связи"

Безопасные связи
5 из 5

Любовь Аксенова в сериале "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
1 из 5

Кадр из сериала "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
2 из 5

Игорь Миркурбанов в сериале "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
3 из 5

Сцена из сериала "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
4 из 5

Кадр из сериала "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
5 из 5

Любовь Аксенова в сериале "Безопасные связи"

© Фото предоставлено видеосервисом Start
— Технически как все проходит? Здесь не только screenlife, но есть элемент и обычных съемок.
— Технически в квартире во всевозможной химической и антисептической защите находятся оператор и звукорежиссер, режиссер руководит процессом по видеосвязи. А в остальном — как обычные съемки, только локация — квартира.
— А чем этот проект вас заинтересовал? Сейчас снимаются несколько сериалов на похожую тему.
— Это складывается из многих факторов: компании, в которой работаем, сценарного материала, откликающегося во мне так, что интересно это делать, из партнеров. И на данный момент работать — это роскошь и очень хорошо. Тем более для артистов — это повод держать себя в тонусе, форме, реализовать себя.
Режиссер Анна Меликян
1 мая, 08:00Культура
Анна Меликян: Хабенский — героический актер, он всегда готов ко всему
— В театре тоже работа продолжается?
— Мы в "Современнике" сейчас репетируем по Zoom новую пьесу Гришковца "Собрание сочинений" с Виктором Рыжаковым. Интересная вещь. Пока в процессе формулирования каких-то идей, ищем — о чем это, почему. Так бывает с пьесой: сначала кажется, что она об одном, на второй взгляд — о другом, а на третий — о третьем.
Можно сказать, что мы не останавливаемся, и это правильно.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Никита Ефремов на традиционном сборе труппы московского театра "Современник" перед началом нового сезона

Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона
1 из 2

Никита Ефремов на традиционном сборе труппы московского театра "Современник" перед началом нового сезона

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Никита Ефремов и Виктория Романенко на сборе труппы московского театра "Современник" перед началом нового сезона

Актеры Никита Ефремов и Виктория Романенко на традиционном сборе труппы Московского театра Современник
2 из 2

Никита Ефремов и Виктория Романенко на сборе труппы московского театра "Современник" перед началом нового сезона

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Никита Ефремов на традиционном сборе труппы московского театра "Современник" перед началом нового сезона

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Никита Ефремов и Виктория Романенко на сборе труппы московского театра "Современник" перед началом нового сезона

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
— Вы выбираете роли, максимально не похожие на себя или наоборот? Герой из "Безопасных связей" напоминает реального Никиту?
— Я обычно интуитивно действую и о таком даже не задумываюсь. У меня внутри тумблер — "интересно" или "неинтересно". Не все хочется выражать, чтобы это не потерять, что ли.
— В сериале "Безопасные связи" ваш герой нарушает режим самоизоляции, карантина, как сами относитесь к таким людям?
— Я в этом смысле человек ответственный, теперь если куда-то еду, то у меня есть пропуск. Что касается других, я не сторонник вымещать на них свою злость.
Когда тренера футбольного клуба "Ливерпуль" Юргена Клоппа спросили о коронавирусе, он ответил: "Спрашивайте об этом врачей". Наверное, нужно обращаться к аналитикам или кому-то еще. Потому что легко все ситуации смешать в одну. А ведь случаи бывают разные.
Если человек ведет себя безответственно, это не очень хорошо.
Сотрудники полиции проверяют документы у девушки на велосипеде на Москворецкой набережной в Москве.
5 мая, 08:00Творцы на карантине
В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию
Я вчера смотрел "Далласский клуб покупателей", история про людей со СПИДом (действие происходит в 1980-х годах. — Прим. ред.), когда немногое знали об этой болезни.
Сейчас куча статей и информации о коронавирусе. Я считаю, надо смотреть на ситуацию в перспективе, хотя бы через несколько лет, пока я не могу делать каких-то выводов.
Сериал "Безопасные связи" выходит на видеосервисе START.
Актер Юрий Колокольников на премьере фильма Родина режиссера Петра Буслова в кинотеатре Октябрь.
19 апреля, 08:00Культура
Юрий Колокольников: "Довод" Кристофера Нолана масштабнее "Игры престолов"
13101241
КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииТеатрКино и сериалыЮрген КлоппКонстантин БогомоловВиктор РыжаковСовременник (театр)Евгений Гришковец
Рекомендуем
Медицинские работники
Эксперт ВОЗ: врачи больше подвержены депрессии и тревоге из-за COVID-19
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Батыр Бердыклычев: Минск не справится с COVID-19 без мер дистанцирования
Дрон в небе
Мир после вируса — мир дронов? Эксперт раскрыл черты новой реальности
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Начальник 11 отделения милиции г. Ленинграда Паулина Онушонок
Укротительница Лиговки: как девушка очистила Ленинград от бандитов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Интервью Татьяны Москальковой РИА Новости
Татьяна Москалькова: домашнее насилие участилось за время самоизоляции
Дарина обожает фотографироваться
О судьбе детей, которых мать одиннадцать лет держала взаперти
Президент США Дональд Трамп
Союзники против Трампа: защитить Китай, чтобы спасти себя
Китовая акула
У побережья Испании заметили огромных акул
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Американский переворот в Венесуэле провалился
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Когда Германия вернет утерянный 75 лет назад суверенитет?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
Лента новостейМолния