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Культура
2020-05-06T07:02
https://ria.ru/20200506/1570991569.html
Певец The Weeknd появился в мультсериале "Американский папаша"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570991220_18:0:1415:786_1036x0_80_0_0_89b2c0f4ac4851328c356848ac0ef476.jpg
РИА Новости

Певец The Weeknd появился в мультсериале "Американский папаша"

05:23 06.05.2020 (обновлено: 07:02 06.05.2020)
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© Аккаунт The Weeknd в TwitterСкриншот трейлера нового эпизода мультсериала "Американский папаша"
Скриншот трейлера нового эпизода мультсериала Американский папаша
© Аккаунт The Weeknd в Twitter
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Канадский певец и автор песен The Weekend (Эйбел Тесфайе) появился во второй серии 17-го сезона комедийного мультсериала "Американский папаша", о чем рассказал в Твиттере, разместив отрывок из этого шоу.
"Небольшой спойлер", — написал Тесфайе.
Дочь главного героя Стэна Смита влюблена в музыканта и хочет с ним отношений. Но он отказывается от них, так как, по сюжету шоу, чист и невинен. Эйбел Тесфайе даже исполняет шуточную песню "I’m a virgin", записанную с Аса Такконе.
В интервью Variety музыкант рассказал, что ему давно нравится "Американский папаша".

"Я всегда хотел сыграть персонажа, который был бы полной противоположностью меня, ну и, конечно, посмеяться над собой. Недавно мне предоставили такую возможность, и я ее не упустил", — прокомментировал музыкант.

В конце марта The Weekend представил в Сети четвертый студийный альбом After hours. Он сразу попал в музыкальный чарт Billboard 200 и находился в нем на первом месте четыре недели подряд. Хит "Blinding lights" (из этого же альбома) в рейтинге Billboard Hot 100 продержался на лидирующей позиции три недели.
Скриншот видео подкаста Стьюи и Брайана в Instagram
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