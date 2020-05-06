Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения

© Sputnik / Асатур Есаянц Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американскую телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в Сети, после того, как на одной из ее последних фотографий в инстаграме заметили неудачный фотошоп.

На откровенных снимках, сделанных Грегом Суэллсом, супруга рэпера Канье Уэста позирует в топе и набедренной повязке имитирующей кожу питона. Такой же рисунок нанесли и на ее волосы. Именно в прическе внимательные пользователи и заметили ошибку фоторедактора: "забытые" пальцы.

© Фото : @kimkardashian Скрин из инстаграма Ким Кардашьян неудачный фотошоп © Фото : @kimkardashian Скрин из инстаграма Ким Кардашьян неудачный фотошоп

"Мэм, почему в ваших волосах пальцы?" — поинтересовалась @itsme_usee.

"Как там оказались пальцы? У вас три руки что ли?" — присоединилась к обсуждению @_myamakin.

"Я тоже вижу палец с правой стороны", — подтвердил @sticcz3xz.

"Ким, у тебя в волосах два пальца остались", — написала @cristina_stylez.