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Культура
2020-05-06T03:47
https://ria.ru/20200506/1570990342.html
Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах
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РИА Новости

Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах

03:47 06.05.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцКим Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американскую телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в Сети, после того, как на одной из ее последних фотографий в инстаграме заметили неудачный фотошоп.
На откровенных снимках, сделанных Грегом Суэллсом, супруга рэпера Канье Уэста позирует в топе и набедренной повязке имитирующей кожу питона. Такой же рисунок нанесли и на ее волосы. Именно в прическе внимательные пользователи и заметили ошибку фоторедактора: "забытые" пальцы.
© Фото : @kimkardashian Скрин из инстаграма Ким Кардашьян неудачный фотошоп
Скрин из инстаграма Ким Кардашьян неудачный фотошоп
© Фото : @kimkardashian
Скрин из инстаграма Ким Кардашьян неудачный фотошоп
"Мэм, почему в ваших волосах пальцы?" — поинтересовалась @itsme_usee.
"Как там оказались пальцы? У вас три руки что ли?" — присоединилась к обсуждению @_myamakin.
"Я тоже вижу палец с правой стороны", — подтвердил @sticcz3xz.
"Ким, у тебя в волосах два пальца остались", — написала @cristina_stylez.
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", которая не первый раз сталкивается с неудачной ретушью, пока никак не отреагировала на комментарии подписчиков.
Ким Кардашьян и Донателла Версаче на показе Versace Pre-Fall 2019 в Нью-Йорке. 2 декабря 2018 год
21 августа 2019, 14:10Культура
"Почему шесть пальцев?": в Сети обсуждают неудачный фотошоп Ким Кардашьян
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КультураНовости культурыШоу-бизнесКимберли Кардашян
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