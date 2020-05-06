СМИ узнали, что Рэйф Файнс сыграет злую директрису в мюзикле "Матильда"

Сценарий напишет Дэннис Келли, который в 2010 году работал над адаптацией этого произведения для спектакля Тима Минчина (в 2011 году мюзикл показали в Лондоне, а с 2013 по 2017 год его играли на Бродвее).

В сказке Роальда Даля писатель рассказывает о девочке Матильде. Она растет в семье, где ее не любят, и ходит в школу, где над учениками издевается жестокая мисс Транчбол. Несмотря на это, главная героиня — умная и добрая. Это видит ее учительница мисс Ханни, которая помогает Матильде развиваться. Однако девочка обладает еще и способности к телекинезу. Она делает все возможное, чтобы побороть деспотичную директрису и освободиться от родителей.