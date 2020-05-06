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2020-05-06T11:14
https://ria.ru/20200506/1570966551.html
Лучшие атлеты Севера соберутся под хештегом #ЗаполярныйЗОЖ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570966244_0:71:3050:1787_1036x0_80_0_0_aa2f48bb5069f466b1703272bdc3e188.jpg
РИА Новости

Лучшие атлеты Севера соберутся под хештегом #ЗаполярныйЗОЖ

08:00 06.05.2020 (обновлено: 11:14 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГиревой спорт
Гиревой спорт
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Физкультура по видеоурокам или на онлайн-занятиях сейчас очень актуальна. Но в Мурманской области пошли дальше и устроили онлайн-турнир.
До 13 мая желающим посоревноваться предлагается определенный комплекс упражнений — приседания, прыжки в высоту, отжимания и другие.
Как рассказал министр спорта и молодежной политики региона Денис Клебанов, каждую среду участники получают новые задания, к которым готовятся вместе с опытными тренерами, выполняя каждодневные тренировки.
Их выполнение надо снять на видео и загрузить в личный аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" или в инстаграме. В описании к ролику указать ФИО, город, результат (время и количество выполнения), поставить хештеги #ЗаполярныйЗОЖ, #насевережить и отметить аккаунт регионального Министерства спорта и молодежной политики.
Поучаствовать в проекте может любой житель Мурманской области от 14 лет.
По итогам каждого комплекса упражнений судьи сформируют таблицу результатов. Лучшим атлетом Севера будет признан тот, кто выполнит максимальное число повторов и покажет лучшее время. Победителей онлайн-турнира "ЗаполярныйЗОЖ" наградят памятными призами.
На сегодняшний день уже известны имена лидеров по итогам выполнения двух комплексов упражнений, они продолжат борьбу за главный приз.
Онлайн-турнир проводит Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области совместно с Федерацией воздушно-силовой атлетики России.
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Хорошие новостиХорошие новостиМурманская область
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