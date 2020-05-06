Лучшие атлеты Севера соберутся под хештегом #ЗаполярныйЗОЖ

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Физкультура по видеоурокам или на онлайн-занятиях сейчас очень актуальна. Но в Мурманской области пошли дальше и устроили онлайн-турнир.

До 13 мая желающим посоревноваться предлагается определенный комплекс упражнений — приседания, прыжки в высоту, отжимания и другие.

Как рассказал министр спорта и молодежной политики региона Денис Клебанов, каждую среду участники получают новые задания, к которым готовятся вместе с опытными тренерами, выполняя каждодневные тренировки.

Их выполнение надо снять на видео и загрузить в личный аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" или в инстаграме. В описании к ролику указать ФИО, город, результат (время и количество выполнения), поставить хештеги #ЗаполярныйЗОЖ, #насевережить и отметить аккаунт регионального Министерства спорта и молодежной политики.

Поучаствовать в проекте может любой житель Мурманской области от 14 лет.

По итогам каждого комплекса упражнений судьи сформируют таблицу результатов. Лучшим атлетом Севера будет признан тот, кто выполнит максимальное число повторов и покажет лучшее время. Победителей онлайн-турнира "ЗаполярныйЗОЖ" наградят памятными призами.

На сегодняшний день уже известны имена лидеров по итогам выполнения двух комплексов упражнений, они продолжат борьбу за главный приз.