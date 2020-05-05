В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса

Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава немецкого . Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.

По его словам, болезнь будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.

"Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна", — заявил Вилер.

Также он добавил, что некоторые ученые считают возможной третью волну коронавируса.

При этом Вилер заявил, что социальная дистанция должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Общее число зараженных в мире составило почти 3,5 миллиона человек, из них более 241 тысячи скончались.

По информации ВОЗ, в Германии число случаев заражения превысило 163 тысячи человек, 6831 пациент умер.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 пациент скончался.