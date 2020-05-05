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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:42
https://ria.ru/20200505/1571002666.html
В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса

23:38 05.05.2020 (обновлено: 23:42 05.05.2020)
94310
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.
По его словам, болезнь будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.
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"Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна", — заявил Вилер.
Также он добавил, что некоторые ученые считают возможной третью волну коронавируса.
При этом Вилер заявил, что социальная дистанция должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Общее число зараженных в мире составило почти 3,5 миллиона человек, из них более 241 тысячи скончались.
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По информации ВОЗ, в Германии число случаев заражения превысило 163 тысячи человек, 6831 пациент умер.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 пациент скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус в РоссииВОЗГерманияВ мире
Популярные комментарии
Это так люди будут уже помирать с голода,а не от вируса,дочь с Новороссийска говорит,что в магазин пропускают,раз в две недели,да и денег нет и каникулов по ипотеке тоже нет,собаку выгулять не дают.
6 мая, 00:38
Юрий Сумин
13033111
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