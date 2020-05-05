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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:32
https://ria.ru/20200505/1571002601.html
В Пензенской области шесть пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

В Пензенской области шесть пациентов вылечились от коронавируса

23:32 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Еще шесть пациентов во вторник выписаны после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших приблизилось к 200, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 5 мая лабораторно подтверждены 569 случаев коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. К 4 мая вылечились 193 человека.
"Сегодня выписаны шесть пациентов. Общее число выздоровевших - 199", - написала Черемушкина во вторник в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
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