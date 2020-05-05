В Пензенской области шесть пациентов вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Еще шесть пациентов во вторник выписаны после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших приблизилось к 200, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 5 мая лабораторно подтверждены 569 случаев коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. К 4 мая вылечились 193 человека.
"Сегодня выписаны шесть пациентов. Общее число выздоровевших - 199", - написала Черемушкина во вторник в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
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