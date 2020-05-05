В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Члены команды американского ракетного эсминца USS Kidd могли заразиться коронавирусом, высадившись на подозрительное судно в ходе антинаркотической операции, заявил во вторник журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
"Основная версия заключается в том, что они могли подхватить его во время антинаркотической операции, когда они остановили судно, которое потенциально могло перевозить наркотики, и высадились на борт, где могли контактировать с кем-то, у кого был вирус", - сказал он.
Ранее сообщалось, что все члены экипажа Kidd прошли проверку на коронавирус. По данным телеканала CNN, было выявлено 95 случаев заражения, что составляет около трети команды.
До этого заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких кораблях США. Самой массовой до сих пор считалась вспышка на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус там был выявлен у 955 человек, один человек скончался. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове Гуам.
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