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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:18
https://ria.ru/20200505/1571002429.html
Польский сенат отклонил закон о заочном голосовании на выборах президента
https://cdn24.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:370:2983:2047_1036x0_80_0_0_9615ef637d508f6a6fdad539ca880cf4.jpg
РИА Новости

Польский сенат отклонил закон о заочном голосовании на выборах президента

23:18 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Польши (сенат) отклонила закон о заочном голосовании на выборах президента, которые должны пройти в ближайшее воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сейм (нижняя палата парламента) Польши принял предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. После отклонения сенатом сейм может преодолеть вето верхней палаты большинством голосов.
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В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока на неделю или две.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анджей ДудаПольшаВ мире
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