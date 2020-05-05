Польский сенат отклонил закон о заочном голосовании на выборах президента

ВАРШАВА, 5 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Польши (сенат) отклонила закон о заочном голосовании на выборах президента, которые должны пройти в ближайшее воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сейм (нижняя палата парламента) Польши принял предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. После отклонения сенатом сейм может преодолеть вето верхней палаты большинством голосов.
В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока на неделю или две.
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