Польский сенат отклонил закон о заочном голосовании на выборах президента

ВАРШАВА, 5 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Польши (сенат) отклонила закон о заочном голосовании на выборах президента, которые должны пройти в ближайшее воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока на неделю или две.