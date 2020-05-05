США намерены модернизировать ядерный арсенал при спаде экономики

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Возможное сокращение на фоне экономического спада оборонного бюджета не отразится на ходе модернизации ядерного арсенала США, заявил во вторник журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
"Мы не будем рисковать арсеналом стратегического сдерживания, мы должны обязательно модернизировать его", - сказал он.
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По его словам, он сам склоняется к тому, чтобы не сокращать никакие программы модернизации.
"Это важно с учетом того, на какой траектории находится Китай и куда, может, будет двигаться Россия в следующие годы", - добавил он.
По его словам, в Пентагоне понимают, что выделенные на поддержку экономики в условиях коронавируса средства в размере трех триллионов долларов создают дополнительную долговую нагрузку на бюджет и экономику в целом. Эспер заверил, что в оборонном ведомстве принимают это во внимание при планировании своих запросов.
Президент США Дональд Трамп распорядился модернизировать ядерный потенциал США. В этой связи впервые за несколько десятков лет в стране возобновляют производство плутониевых сердечников для боеголовок. Ранее США перестали раскрывать информацию о количестве имеющихся у них на боевом дежурстве и на складах ядерных боеголовок, последние данные относятся к 2017 году.