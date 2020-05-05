Псковские власти разрешили работу магазинов одежды и стоматологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Псковской области Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дополнил указ об ограничениях по коронавирусу , разрешив работу магазинов одежды и другой продукции, не относящейся к товарам первой необходимости, а также стоматологических клиник, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Согласно указу, с 6 мая разрешено посещение гражданами кладбищ. Расширен перечень объектов розничной торговли, которые с 6 мая могут возобновить работу. Речь идет о магазинах, имеющих отдельный вход с улицы, реализующих товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.

При этом магазины, чья деятельность возобновляется со среды, должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования в рамках противодействия распространению коронавируса. Так, необходимо установить предельное количество покупателей, которые могут находиться в торговом зале при соблюдении 1,5-метровой дистанции. Люди могут посещать магазины только в защитных масках и перчатках. Примерка одежды запрещена, а все товары, возвращенные покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.

Как отмечают областные власти, с 6 мая разрешена и работа стоматологических клиник при условии оказания услуг по предварительной записи с соблюдением пациентами социального дистанцирования. Клиенты таких медицинских компаний также обязаны пользоваться перчатками и масками за исключением того периода, когда им оказываются стоматологические услуги.

Как сообщал Ведерников на заседании оперативного штаба региона во вторник, после окончания майских праздников администрация региона с учетом текущей эпидситуации рассмотрит возможность дальнейшего смягчения ограничений по COVID. В частности, после 12 мая планируется определить, когда может быть снят запрет на проведение служб с участием прихожан на прихрамовых территориях. Также власти региона рассматривают возможность разрешить жителям посещение парков и скверов, но при определенных условиях.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 человека, восемь скончались.