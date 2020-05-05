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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:05
https://ria.ru/20200505/1571002322.html
Псковские власти разрешили работу магазинов одежды и стоматологий
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568595100_0:191:3072:1919_1036x0_80_0_0_6c77dbc30c3363db778837f0cfa4787f.jpg
РИА Новости

Псковские власти разрешили работу магазинов одежды и стоматологий

23:05 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтоматолог во время приема пациента
Стоматолог во время приема пациента
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Стоматолог во время приема пациента. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дополнил указ об ограничениях по коронавирусу, разрешив работу магазинов одежды и другой продукции, не относящейся к товарам первой необходимости, а также стоматологических клиник, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Согласно указу, с 6 мая разрешено посещение гражданами кладбищ. Расширен перечень объектов розничной торговли, которые с 6 мая могут возобновить работу. Речь идет о магазинах, имеющих отдельный вход с улицы, реализующих товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.
При этом магазины, чья деятельность возобновляется со среды, должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования в рамках противодействия распространению коронавируса. Так, необходимо установить предельное количество покупателей, которые могут находиться в торговом зале при соблюдении 1,5-метровой дистанции. Люди могут посещать магазины только в защитных масках и перчатках. Примерка одежды запрещена, а все товары, возвращенные покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.
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Как отмечают областные власти, с 6 мая разрешена и работа стоматологических клиник при условии оказания услуг по предварительной записи с соблюдением пациентами социального дистанцирования. Клиенты таких медицинских компаний также обязаны пользоваться перчатками и масками за исключением того периода, когда им оказываются стоматологические услуги.
Как сообщал Ведерников на заседании оперативного штаба региона во вторник, после окончания майских праздников администрация региона с учетом текущей эпидситуации рассмотрит возможность дальнейшего смягчения ограничений по COVID. В частности, после 12 мая планируется определить, когда может быть снят запрет на проведение служб с участием прихожан на прихрамовых территориях. Также власти региона рассматривают возможность разрешить жителям посещение парков и скверов, но при определенных условиях.
По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 человека, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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