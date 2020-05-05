Зеленский проведет азиатское турне после спада коронавируса

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Украина рассматривает Азию как одно из приоритетных направлений в развитии международных отношений, после ослабления ограничений из-за коронавируса COVID-19 планируется ряд визитов президента Владимира Зеленского в Азию, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Азиатское направление - важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", - цитирует Жовкву пресс-служба офиса главы государства.
Кроме того, пишет пресс-служба, он отметил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика - это те сферы на Украине, по которым иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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