Зеленский проведет азиатское турне после спада коронавируса

"Азиатское направление - важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", - цитирует Жовкву пресс-служба офиса главы государства.