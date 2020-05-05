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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:38
https://ria.ru/20200505/1571002196.html
Зеленский проведет азиатское турне после спада коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569881615_0:189:1902:1259_1036x0_80_0_0_438a44471d60f8cf27f824a74d9bb09c.jpg
РИА Новости

Зеленский проведет азиатское турне после спада коронавируса

22:57 05.05.2020 (обновлено: 23:38 05.05.2020)
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© REUTERS / StringerПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Stringer
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Украина рассматривает Азию как одно из приоритетных направлений в развитии международных отношений, после ослабления ограничений из-за коронавируса COVID-19 планируется ряд визитов президента Владимира Зеленского в Азию, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Азиатское направление - важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", - цитирует Жовкву пресс-служба офиса главы государства.
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Как сообщили в офисе, речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.
Кроме того, пишет пресс-служба, он отметил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика - это те сферы на Украине, по которым иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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