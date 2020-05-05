Суд досрочно освободил экс-замначальника управления СК Ламонова

В решении суд отметил и характеристики из колонии, согласно которым Ламонов к труду "относился добросовестно, работу выполнял качественно и в срок, проявлял разумную инициативу". "Занимается самообразованием, стремится повысить свой интеллектуальный уровень. <...> Регулярно присутствует на занятиях по социально-правовой подготовке, на занятиях проявляет активность. Посещает проводимые администрацией в учреждении культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия, относится к ним положительно, делает для себя правильные выводы", — отмечаются в решении суда доводы об исправлении Ламонова.