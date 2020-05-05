Суд досрочно освободил экс-замначальника управления СК Ламонова

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александра Ламонова, получившего в 2018 году пять лет колонии строгого режима за взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы удовлетворено", — сказано в карточке дела.
Ламонов в 2018 году получил пять лет колонии за взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец), приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Он заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который был приговорен за взятки к 13 годам колонии.
Согласно решению суда Ламонову еще ранее заменили колонию на исправительные работы. Как указано в решении, он имеет поощрения от администрации исправительного центра, от работодателя, а также от администрации города Белева в Тульской области. Взысканий не имеет, в содеянном преступлении раскаялся полностью и считает, что для своего исправления не нуждается в полном отбывании наказания. Представитель ФСИН поддержал его ходатайство об УДО, а прокурор возражал.
26 июля 2018, 04:01Уголовное дело в отношении Александра Ламонова
В решении суд отметил и характеристики из колонии, согласно которым Ламонов к труду "относился добросовестно, работу выполнял качественно и в срок, проявлял разумную инициативу". "Занимается самообразованием, стремится повысить свой интеллектуальный уровень. <...> Регулярно присутствует на занятиях по социально-правовой подготовке, на занятиях проявляет активность. Посещает проводимые администрацией в учреждении культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия, относится к ним положительно, делает для себя правильные выводы", — отмечаются в решении суда доводы об исправлении Ламонова.
Там указано, что в общении с представителями администрации он был вежлив и тактичен, а с положительно характеризующимися осужденными поддерживал дружеские отношения.
Также суду были представлены награды, почетные грамоты и поощрения, полученные Ламоновым во время службы в Генпрокуратуре и СК.
"По характеру сдержан, рационалистичен, общительный, жизнерадостный, либеральный. Высокий уровень контроля над импульсами и влечениями. Восприимчив ко всему новому. Социальные связи поддерживает с женой и детьми", — отмечается в решении суда.
20 апреля 2018, 00:16Дело полковника СКР Михаила Максименко