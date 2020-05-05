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2020-05-05T22:50
https://ria.ru/20200505/1571002098.html
Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле
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РИА Новости

Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле

22:50 05.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США непричастны к попытке переворота в Венесуэле, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
"Правительство США не имеют ничего общего с тем, что происходило в Венесуэле в последние несколько дней", - сказал он.
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
4 мая, 23:31
В Венесуэле задержали лидера вторгшихся в страну наемников
Ранее это же заявил президент США Дональд Трамп.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег, венесуэльские власти отвергли обвинения. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со сторону "режима Мадуро".
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Марк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАВенесуэлаСШАВ мире
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Давид Мишин
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