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2020-05-05T22:47
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Пожарные эвакуировали всех жильцов горящей в ОАЭ высотки
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РИА Новости

Пожарные эвакуировали всех жильцов горящей в ОАЭ высотки

22:47 05.05.2020
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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные смогли эвакуировать всех жильцов из башни жилого комплекса в эмирате Шарджа в ОАЭ, где во вторник вечером вспыхнул сильный пожар, сообщило издание "Имарат аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.
"Все жильцы были эвакуированы из здания до начала тушения. Здание покинули около 250 семей", - говорится в сообщении.
Ранее издание сообщило, что в здании в популярном районе ан-Нахда начался сильный пожар, который охватил почти всю высотку. Пожарные приступили к тушению и используют дроны, чтобы понять обстановку на высоких этажах.
Пожары в небоскребах случаются в ОАЭ нередко, особенно в жаркое время года, когда температура воздуха, как правило, превышает плюс 40 градусов. В новогоднюю ночь в 2016 году сильный пожар вспыхнул на глазах тысяч туристов в высотном отеле в деловом центре Дубая, когда там устраивали новогодний фейерверк.
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