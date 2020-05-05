Пожарные эвакуировали всех жильцов горящей в ОАЭ высотки

"Все жильцы были эвакуированы из здания до начала тушения. Здание покинули около 250 семей", - говорится в сообщении.
Ранее издание сообщило, что в здании в популярном районе ан-Нахда начался сильный пожар, который охватил почти всю высотку. Пожарные приступили к тушению и используют дроны, чтобы понять обстановку на высоких этажах.
Пожары в небоскребах случаются в ОАЭ нередко, особенно в жаркое время года, когда температура воздуха, как правило, превышает плюс 40 градусов. В новогоднюю ночь в 2016 году сильный пожар вспыхнул на глазах тысяч туристов в высотном отеле в деловом центре Дубая, когда там устраивали новогодний фейерверк.