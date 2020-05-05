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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-05-05T23:23
https://ria.ru/20200505/1571001944.html
Власти Адыгеи планируют досрочно выполнить план по "дорожному" проекту
https://cdn22.img.ria.ru/images/153118/14/1531181495_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b93627f6910b0687ff166d3b5575af81.jpg
РИА Новости

Власти Адыгеи планируют досрочно выполнить план по "дорожному" проекту

22:42 05.05.2020 (обновлено: 23:23 05.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Досрочная реализация работ по проекту строительства в Адыгее автомобильных дорог позволит начать осваивать лимиты следующего года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ранее сообщалось, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил в полном объеме и в сроки реализовать все социальные обязательства, в том числе и дорожные проекты, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По данным властей, в рамках регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в республиканской столице, Майкопе, была запланирована реконструкция восьми дорожных объектов, на семи из них работы уже завершены с опережением графика. Благодаря экономии средств, в план реконструкции включена еще одна улица. Во вторник Кумилов проинспектировал ход работ.
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"Глава региона подчеркнул, что досрочная реализация объемов этого года позволит начать осваивать лимиты следующего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что к контрактации на 2021 год уже все готово, и с поступлением разъяснений из федерального центра начнется освоение лимитов следующего года.
"Сегодня мы имеем возможность брать на себя дополнительные обязательства. Складывающаяся ситуация не позволяет нам долго раскачиваться и ограничиваться лишь плановыми показателями. Ограничительные меры по коронавирусу сегодня вынужденно сдерживают работу многих предприятий и организаций. В связи с этим руководству муниципальных образований необходимо сконцентрировать свое внимание на том, чтобы эффективно функционировали те отрасли, которые не попали под ограничения, и те, с которых они будут постепенно сниматься", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
По данным правительства, общая стоимость дорожных работ в Майкопе, запланированных на этот год в рамках регионального "дорожного" проекта, превысит 200 миллионов рублей. Кроме того, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование городской среды" в этом году Майкопу выделено из бюджетов всех уровней свыше 92,5 миллионов рублей, которые пойдут на благоустройство общественных и дворовых территорий.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
12 марта, 15:11
Адыгея направит более 1 млрд рублей на создание трассы на Лаго-Наки
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Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкопРеспублика АдыгеяОбщество
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