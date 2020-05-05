Власти Адыгеи планируют досрочно выполнить план по "дорожному" проекту

КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Досрочная реализация работ по проекту строительства в Досрочная реализация работ по проекту строительства в Адыгее автомобильных дорог позволит начать осваивать лимиты следующего года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил в полном объеме и в сроки реализовать все социальные обязательства, в том числе и дорожные проекты, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По данным властей, в рамках регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в республиканской столице, Майкопе , была запланирована реконструкция восьми дорожных объектов, на семи из них работы уже завершены с опережением графика. Благодаря экономии средств, в план реконструкции включена еще одна улица. Во вторник Кумилов проинспектировал ход работ.

"Глава региона подчеркнул, что досрочная реализация объемов этого года позволит начать осваивать лимиты следующего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что к контрактации на 2021 год уже все готово, и с поступлением разъяснений из федерального центра начнется освоение лимитов следующего года.

"Сегодня мы имеем возможность брать на себя дополнительные обязательства. Складывающаяся ситуация не позволяет нам долго раскачиваться и ограничиваться лишь плановыми показателями. Ограничительные меры по коронавирусу сегодня вынужденно сдерживают работу многих предприятий и организаций. В связи с этим руководству муниципальных образований необходимо сконцентрировать свое внимание на том, чтобы эффективно функционировали те отрасли, которые не попали под ограничения, и те, с которых они будут постепенно сниматься", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.