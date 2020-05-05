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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:19
https://ria.ru/20200505/1571001785.html
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570981910_0:178:3024:1879_1036x0_80_0_0_8342ac231987c85695d26b4cef96d913.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

22:33 05.05.2020 (обновлено: 23:19 05.05.2020)
26424
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медицинские работники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. За сутки в столице скончались 50 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Накануне в Москве скончались 52 человека с COVID-19. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столичном регионе достигло 856 пациентов.
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В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

Пандемия коронавируса

Коронавирус выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило 3,5 миллиона, около 245 тысяч скончались.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
Популярные комментарии
По статистике в РФ за прошлые годы от пневмонии за сутки умирало 70-100 человек. А в 2018 году в среднем от различных болезней в день умирало 4400 человек. Почему все с круглыми глазами не бегали?
5 мая, 23:03
СНСемен Никитенко
35020013
Этот так называемый вирус был в России ещё в 2003 году и очень быстро с ним справились без шума... А сейчас люди от чего бы не умерли сразу выдаётся как от короновируса
5 мая, 23:17
Вячеслав Фоменко
33000010
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