В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. За сутки в столице скончались 50 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
Накануне в Москве скончались 52 человека с COVID-19. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столичном регионе достигло 856 пациентов.
Пандемия коронавируса
Коронавирус выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило 3,5 миллиона, около 245 тысяч скончались.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.