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2020-05-06T05:36
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В ОАЭ загорелся небоскреб
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РИА Новости

В ОАЭ загорелся небоскреб

22:25 05.05.2020 (обновлено: 05:36 06.05.2020)
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ДОХА, 5 мая — РИА Новости. Сильный пожар охватил высотное жилое здание в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа в ОАЭ, сообщило электронное издание "Эмират аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.
Отмечается, что здание удалось освободить от жильцов перед началом тушения.
В ликвидации огня принимают участие несколько пожарных бригад. Для осмотра отдельных этажей спасатели используют дроны.
Как рассказали в последующем в службе гражданской обороны, пожарным удалось почти на 90 процентов потушить пожар.
Спасателям удалось проникнуть в здание, они ликвидируют огонь одновременно с пожарными кранами перед высоткой, сбивающими пламя.
По предварительной информации, пострадали семь человек — они надышались дымом.
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Шарджа (эмират)ОАЭВ мире
Популярные комментарии
Не такое уж и высокое мне из окна не видно ( Московская область )
5 мая, 22:28
AAndronooff
11721119
из чего они строят раз так горит быстро ?
5 мая, 22:38
Даша Светлая
1301001
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