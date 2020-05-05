В ОАЭ загорелся небоскреб

ДОХА, 5 мая — РИА Новости. Сильный пожар охватил высотное жилое здание в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа в ОАЭ , сообщило электронное издание " Сильный пожар охватил высотное жилое здание в районе ан-Нахда в эмирате, сообщило электронное издание " Эмират аль-яум " со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.

Отмечается, что здание удалось освободить от жильцов перед началом тушения.

В ликвидации огня принимают участие несколько пожарных бригад. Для осмотра отдельных этажей спасатели используют дроны.

Как рассказали в последующем в службе гражданской обороны, пожарным удалось почти на 90 процентов потушить пожар.

Спасателям удалось проникнуть в здание, они ликвидируют огонь одновременно с пожарными кранами перед высоткой, сбивающими пламя.

По предварительной информации, пострадали семь человек — они надышались дымом.