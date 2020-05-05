В ОАЭ загорелся небоскреб

ДОХА, 5 мая — РИА Новости. Сильный пожар охватил высотное жилое здание в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа в ОАЭ, сообщило электронное издание "Эмират аль-яум" со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.
Отмечается, что здание удалось освободить от жильцов перед началом тушения.
В ликвидации огня принимают участие несколько пожарных бригад. Для осмотра отдельных этажей спасатели используют дроны.
Как рассказали в последующем в службе гражданской обороны, пожарным удалось почти на 90 процентов потушить пожар.
Спасателям удалось проникнуть в здание, они ликвидируют огонь одновременно с пожарными кранами перед высоткой, сбивающими пламя.
По предварительной информации, пострадали семь человек — они надышались дымом.
Breaking:— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) May 5, 2020
Huge fire at the Abbco Tower in Sharjah, #UAE. The skyscraper is 48 stories and is a residential building. pic.twitter.com/K6MG88K8wx