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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T22:16
https://ria.ru/20200505/1571001469.html
США не знают места возникновения коронавируса в Ухане
https://cdn22.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_8090278ce442c89a22b3d11dbabf438c.jpg
РИА Новости

США не знают места возникновения коронавируса в Ухане

22:16 05.05.2020
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© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США пока не знают, где именно в Ухане возник коронавирус, заявил во вторник журналистам глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"Третий вопрос в месте: вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или начался на рынке в Ухане или где-то еще. Ответ на это: мы не знаем", - сказал он.

Генерал отказался обсуждать имеющиеся разведданные, сказав только, что, скорее всего, вирус имел естественное происхождение. Кроме того, собранные свидетельства, по его словам, указывают на то, что утечка вируса, вероятно, была непреднамеренной. Однако окончательные выводы по этим пунктам еще не сделаны, отметил Милли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Марк МиллиКитайУханьСШАВ мире
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