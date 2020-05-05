США не знают места возникновения коронавируса в Ухане

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США пока не знают, где именно в Ухане возник коронавирус, заявил во вторник журналистам глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
"Третий вопрос в месте: вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или начался на рынке в Ухане или где-то еще. Ответ на это: мы не знаем", - сказал он.
Генерал отказался обсуждать имеющиеся разведданные, сказав только, что, скорее всего, вирус имел естественное происхождение. Кроме того, собранные свидетельства, по его словам, указывают на то, что утечка вируса, вероятно, была непреднамеренной. Однако окончательные выводы по этим пунктам еще не сделаны, отметил Милли.
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