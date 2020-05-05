Боевики обстреляли населенный пункт в Алеппо

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Боевики террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо , сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра*", - заявил Журавлев.

Контр-адмирал добавил, что патрулирование подразделениями российской военной полиции продолжено по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Эор и Хасеке. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас.

Журавлев отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает функционирование.