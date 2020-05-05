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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:57
https://ria.ru/20200505/1571001173.html
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048300_0:380:2759:1932_1036x0_80_0_0_670955155f176143a0ad1a404f5ce685.jpg
РИА Новости

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

21:57 05.05.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 5 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
"Один из способов, с помощью которых мы добиваемся международного консенсуса – это тесная работа с партнерами по G20 и обеспечение того, чтобы принципы совместной работы разделялись всеми. Нам нужно учиться на уроках друг друга, и у каждой страны есть свои уроки и свой опыт, ценные в данной сфере", - сказал представитель британского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о сотрудничестве и диалоге Великобритании и России в борьбе с коронавирусом.
"Мы продолжаем поддерживать диалог с Россией по глобальным проблемам, связанным с коронавирусом", - заверил собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВОЗБольшая двадцаткаВеликобританияВ мире
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