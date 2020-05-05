США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. США надеются на участие партнеров по Международной космической станции (МКС) в своей лунной программе, но не знают, присоединится ли к ним Россия, заявил во вторник глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Думаю, важно то, что, когда мы отправимся на Луну, мы заинтересованы в том, чтобы с нами отправились наши партнеры по Международной (космической) станции. Вопрос в том, собирается ли Россия быть частью этого и в какой степени. У меня нет ответа сейчас, но я определенно хотел бы, чтобы отношения продолжались", - сказал Брайденстайн, выступая по видеосвязи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Глава НАСА подчеркнул, что взаимодействие американского и российского космических ведомств вне зависимости от проблем, существующих в отношениях двух стран, продолжается продуктивно. При этом, по его словам, Вашингтон не должен быть зависим от Москвы в своей космической программе.
"Ясно, что мы должны быть осторожны и мы не хотим зависеть", - сказал Брайденстайн, отметив, что с возобновлением собственных пилотируемых полетов США не будут зависеть от Москвы при запуске астронавтов, поскольку американо-российские экипажи будут летать на МКС на космических кораблях обеих стран.
"Думаю, это (партнерство России и США в космосе) дает надежду другим странам в том, что сотрудничество может продолжаться, даже если существуют трудности (в отношениях) между странами", - уверен Брайденстайн.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название "Артемис". В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно. В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу "Артемис" на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие.