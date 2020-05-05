США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны

"Думаю, важно то, что, когда мы отправимся на Луну, мы заинтересованы в том, чтобы с нами отправились наши партнеры по Международной (космической) станции. Вопрос в том, собирается ли Россия быть частью этого и в какой степени. У меня нет ответа сейчас, но я определенно хотел бы, чтобы отношения продолжались", - сказал Брайденстайн, выступая по видеосвязи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).