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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:39
https://ria.ru/20200505/1571000963.html
Псковские власти решили ввести "перчаточный режим"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569440160_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c80603f013c047e501d4e3047582c234.jpg
РИА Новости

Псковские власти решили ввести "перчаточный режим"

21:43 05.05.2020 (обновлено: 23:39 05.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Медработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки. Об этом глава региона заявил во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, его транслировало Псковское агентство информации.
Ведерников поручил местному управлению Роспотребнадзора составить рекомендации по "перчаточному режиму".
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5 мая, 18:49Распространение нового коронавируса
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"Дадим разъяснения, что такое медицинские перчатки, что такое хозяйственные перчатки, как помогают одни или другие защититься. <...> Чтобы каждый сам для себя мог определить, какими перчатками он будет пользоваться", — сказал он.
Ранее носить перчатки в массовых скоплениях людей также рекомендовали жителям Московской области.
По данным областного оперштаба, всего в регионе подтвердили 226 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 человека, восемь скончались. В России инфекцию выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них излечились, 1451 умер.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМихаил ВедерниковМосковская область (Подмосковье)Псковская областьОбщество
Популярные комментарии
Когда уже до скафандров доберёмся ? Маразм крепчает !
5 мая, 21:51
AAndronooff
8281804
И смысл от перчаток? через кожу вирус не проходит
5 мая, 21:44
IKIvan K
6120023
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