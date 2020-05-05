Псковские власти решили ввести "перчаточный режим"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки. Об этом глава региона заявил во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, его транслировало Псковское агентство информации.
Ведерников поручил местному управлению Роспотребнадзора составить рекомендации по "перчаточному режиму".
"Дадим разъяснения, что такое медицинские перчатки, что такое хозяйственные перчатки, как помогают одни или другие защититься. <...> Чтобы каждый сам для себя мог определить, какими перчатками он будет пользоваться", — сказал он.
Ранее носить перчатки в массовых скоплениях людей также рекомендовали жителям Московской области.
По данным областного оперштаба, всего в регионе подтвердили 226 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 человека, восемь скончались. В России инфекцию выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них излечились, 1451 умер.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.
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