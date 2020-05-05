В Кировской области возобновят работу строительные магазины

Ограничительные мероприятия в Кировской области продлены до 11 мая. Они распространяются на заведения и торговые объекты, оказывающие услуги при очном присутствии посетителей.

"С целью поддержания экономики и сохранения деятельности торговых точек членами регионального оперштаба принято решение расширить перечень организаций, которые могут возобновить свою деятельность с 6 мая при строжайшем соблюдении санитарных норм. Это магазины, реализующие строительные товары, в том числе сантехнические и электротовары, и садово-огороднические товары - семена, саженцы, рассаду, удобрения для растений. Возобновить деятельность могут только специализированные магазины", - говорится в сообщении.