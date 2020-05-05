В Кировской области возобновят работу строительные магазины

аНИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Магазины по продаже строительных материалов, товаров для садоводов, а также автосалоны смогут возобновить работу со среды в Кировской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Ограничительные мероприятия в Кировской области продлены до 11 мая. Они распространяются на заведения и торговые объекты, оказывающие услуги при очном присутствии посетителей.
"С целью поддержания экономики и сохранения деятельности торговых точек членами регионального оперштаба принято решение расширить перечень организаций, которые могут возобновить свою деятельность с 6 мая при строжайшем соблюдении санитарных норм. Это магазины, реализующие строительные товары, в том числе сантехнические и электротовары, и садово-огороднические товары - семена, саженцы, рассаду, удобрения для растений. Возобновить деятельность могут только специализированные магазины", - говорится в сообщении.
Также начать работать смогут отдельно стоящие магазины мебели и автосалоны при условии социального дистанцирования, обработки помещений дезинфицирующими средствами и работы в защитных масках, добавляют власти.
"Работа торговых и развлекательных центров по-прежнему ограничена до 11 мая включительно", - подчеркивается в сообщении.
На территории Кировской области зафиксировано 684 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались, выписаны из больниц 103 пациента.
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