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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:33
https://ria.ru/20200505/1571000878.html
Минпромторг оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

Минпромторг оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами

21:33 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
ПОСЕЛОК РОГОВО (Московская область), 5 мая - РИА Новости. Все поступающие в Минпромторг России заявки на защитные костюмы для медиков полностью удовлетворяются, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита на завод компании "Нетканика".
Защитные костюмы необходимы врачам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами. По данным, озвученным главой Минпромторга 7 апреля, дефицит защитных костюмов в российских регионах на фоне пандемии коронавируса достигал 300 тысяч единиц.
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Отвечая на вопрос, как за месяц изменилась ситуация с дефицитом защитных костюмов, Мантуров сказал: "Тот объем потребления, который на сегодняшний день складывается, он обеспечивается поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа ... С учетом того, что мы закупаем импортные костюмы, недостатка костюмов в первую очередь для медицинских работников.., те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются".
Раньше отечественные предприятия производили в основном радиационно стойкие костюмы, а также костюмы для химических производств. В условиях распространения коронавируса потребность в защитных костюмах для медиков сильно возросла. Так, например, на сегодняшний день в сутки в России используются от 200 до 300 таких костюмов, сообщал министр утром во вторник.
Российские предприятия уже нарастили объем производства одноразовых и многоразовых противоинфекционных костюмов до более 110 тысяч штук в сутки. К середине мая эта цифра должна увеличится до 150 тысяч изделий в сутки, сообщил Мантуров. Он также отметил, что по линии Минпромторга из-за рубежа были завезены почти 2 миллиона костюмов, через коммерческие структуры - около 1,6 миллиона изделий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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