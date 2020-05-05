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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:31
https://ria.ru/20200505/1571000814.html
В Липецкой области введут масочный режим
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

В Липецкой области введут масочный режим

21:31 05.05.2020
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Власти Липецкой вводят с 6 мая в регионе масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции, информирует во вторник областная администрация.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, а 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции.
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Во вторник, 5 мая, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции было предложено ввести в регионе масочный режим. Соответствующее постановление вступает в силу со среды.
"С 6 по 8 мая гражданам рекомендуется в общественных местах носить маски, закрывающие нос и рот. С 9 мая мера будет обязательной", - говорится в сообщении.
Ужесточение мер власти объясняют тем, что "в период майских праздников индекс самоизоляции в регионе значительно снизился", а это может "вызвать новую волную заражения COVID-19".
Как информируют власти, в настоящее время масок в регионе достаточное количество, а за соблюдением режима "будет установлен контроль".
В Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели 9 из них пятеро - за последние сутки), двое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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