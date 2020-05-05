В Липецкой области введут масочный режим

Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото

Девушка во время самоизоляции дома

ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Власти Липецкой вводят с 6 мая в регионе масочный режим из-за распространения Власти Липецкой вводят с 6 мая в регионе масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции , информирует во вторник областная администрация.

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, а 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции.

Во вторник, 5 мая, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции было предложено ввести в регионе масочный режим. Соответствующее постановление вступает в силу со среды.

"С 6 по 8 мая гражданам рекомендуется в общественных местах носить маски, закрывающие нос и рот. С 9 мая мера будет обязательной", - говорится в сообщении.

Ужесточение мер власти объясняют тем, что "в период майских праздников индекс самоизоляции в регионе значительно снизился", а это может "вызвать новую волную заражения COVID-19".

Как информируют власти, в настоящее время масок в регионе достаточное количество, а за соблюдением режима "будет установлен контроль".

В Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели 9 из них пятеро - за последние сутки), двое умерли.