Вывозной рейс из Антальи привез в Ростов-на-Дону 67 россиян

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной самолет из турецкой Антальи с россиянами на борту высадил в Ростове-на-Дону 67 пассажиров и направился в Уфу, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
"Самолет прибыл в аэропорт "Платов" в 17.42 мск. В Ростове-на-Дону сошло 67 пассажиров. В 19.43 борт вылетел в Уфу", - сказал собеседник агентства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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