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2020-05-05T21:21
https://ria.ru/20200505/1571000595.html
Вывозной рейс из Антальи привез в Ростов-на-Дону 67 россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Антальи привез в Ростов-на-Дону 67 россиян

21:21 05.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной самолет из турецкой Антальи с россиянами на борту высадил в Ростове-на-Дону 67 пассажиров и направился в Уфу, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило, что самолет "Аэрофлота" со 160 гражданами РФ во вторник вылетел по маршруту Анталья - Ростов-на-Дону - Уфа.
"Самолет прибыл в аэропорт "Платов" в 17.42 мск. В Ростове-на-Дону сошло 67 пассажиров. В 19.43 борт вылетел в Уфу", - сказал собеседник агентства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анталья (провинция)АэрофлотУфаТурцияРостов-на-ДонуОбщество
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