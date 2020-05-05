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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:07
https://ria.ru/20200505/1571000387.html
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 330 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 330 человек

21:07 05.05.2020
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 330, перешагнув отметку в 25,5 тысячи человек, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"С начала эпидемии было госпитализировано 94 191 человек. 52 736 человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился в городе. С первого марта мы оплакиваем 25 531 смерть, связанную с COVID-19", - отмечается в документе.
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По информации DGS, в больницах умерли 16 060 человек, а 9 471 - в социальных и медико-социальных учреждениях.
Накануне сообщалось о 25 201 умершем.
В больницах Франции остаются 24 775 человек, за сутки были госпитализированы 987 новых пациентов. В понедельник число новых госпитализаций составляло 689.
В отделениях реанимации находятся 3430 пациентов в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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