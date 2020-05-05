Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 330 человек

ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 330, перешагнув отметку в 25,5 тысячи человек, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"С начала эпидемии было госпитализировано 94 191 человек. 52 736 человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился в городе. С первого марта мы оплакиваем 25 531 смерть, связанную с COVID-19", - отмечается в документе.
По информации DGS, в больницах умерли 16 060 человек, а 9 471 - в социальных и медико-социальных учреждениях.
Накануне сообщалось о 25 201 умершем.
В больницах Франции остаются 24 775 человек, за сутки были госпитализированы 987 новых пациентов. В понедельник число новых госпитализаций составляло 689.
В отделениях реанимации находятся 3430 пациентов в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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