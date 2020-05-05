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Онлайн-конференция о миграционной политике в условиях пандемии
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РИА Новости

Онлайн-конференция о миграционной политике в условиях пандемии

21:00 05.05.2020 (обновлено: 21:46 06.05.2020)
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12 мая в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Проявления расизма, ксенофобии и миграционные процессы в условиях пандемии коронавируса".
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Участники:
— член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
— член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
— директор Центра этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;
— член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;
— профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир ВОЛОХ;
— руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир МУКОМЕЛЬ;
— член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан БЕЗПАЛЬКО.

Пандемия коронавируса повсеместно обострила такие проблемы, как межэтнические отношения и миграционные процессы. В разных странах мира наблюдается рост ксенофобских настроений в условиях прямых экономических, политических и социальных рисков. На российском рынке труда с участием иностранных работников произошло значительное сокращение рабочих мест, что в свою очередь ведет к росту теневой занятости , способствует увеличению количества правонарушений, влечет развитие антисанитарных условий в быту, что крайне нежелательно в условиях пандемии.
В ходе мероприятия будет представлен доклад Московского бюро по правам человека "Проявления расизма, ксенофобии и миграционные процессы в условиях пандемии коронавируса", эксперты обсудят ситуацию, сложившуюся в сфере национальной и миграционной политики в России и за рубежом, представят рекомендации для международных организаций, органов власти и институтов гражданского общества.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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