Онлайн-конференция о миграционной политике в условиях пандемии

— член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;— член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;— директор Центра этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;— член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;— профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир ВОЛОХ;— руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир МУКОМЕЛЬ;— член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан БЕЗПАЛЬКО.Пандемия коронавируса повсеместно обострила такие проблемы, как межэтнические отношения и миграционные процессы. В разных странах мира наблюдается рост ксенофобских настроений в условиях прямых экономических, политических и социальных рисков. На российском рынке труда с участием иностранных работников произошло значительное сокращение рабочих мест, что в свою очередь ведет к росту теневой занятости , способствует увеличению количества правонарушений, влечет развитие антисанитарных условий в быту, что крайне нежелательно в условиях пандемии.В ходе мероприятия будет представлен доклад Московского бюро по правам человека "Проявления расизма, ксенофобии и миграционные процессы в условиях пандемии коронавируса", эксперты обсудят ситуацию, сложившуюся в сфере национальной и миграционной политики в России и за рубежом, представят рекомендации для международных организаций, органов власти и институтов гражданского общества.