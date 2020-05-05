Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени

В США заявили об угрозе России и Китая на фоне коронавируса

В США заявили об угрозе России и Китая на фоне коронавируса

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса, который распространился из Уханя, затронула почти все страны мира. По последним данным, число инфицированных достигло 3,5 миллиона, около 240 тысяч скончались.