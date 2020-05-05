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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:08
https://ria.ru/20200505/1571000250.html
Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372496_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2fb0aac09a0fb08f0a9f1be3c591035b.jpg
РИА Новости

Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени

21:00 05.05.2020 (обновлено: 21:08 05.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американские власти намерены опубликовать результаты расследования происхождения коронавируса, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы будем сообщать об этом в течение определенного времени", — приводит RT слова американского лидера.
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На прошлой неделе американский лидер сообщил, что уверен в искусственном происхождении вируса. По его словам, США рассматривают версию возникновения COVID-19 в уханьской лаборатории. Глава государства пригрозил последствиями Пекину, если это подтвердится.
Китайские власти отметили, что с самого начала распространения эпидемии открыто и ответственно подходили к этому вопросу.
Всемирная организация здравоохранения назвала американскую версию о происхождении коронавируса спекуляцией, поскольку Вашингтон не представил никаких доказательств.
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Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса, который распространился из Уханя, затронула почти все страны мира. По последним данным, число инфицированных достигло 3,5 миллиона, около 240 тысяч скончались.
Самое большое количество заболевших в США — более миллиона пациентов с COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, скончались около 70 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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