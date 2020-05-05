Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американские власти намерены опубликовать результаты расследования происхождения коронавируса, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы будем сообщать об этом в течение определенного времени", — приводит RT слова американского лидера.
На прошлой неделе американский лидер сообщил, что уверен в искусственном происхождении вируса. По его словам, США рассматривают версию возникновения COVID-19 в уханьской лаборатории. Глава государства пригрозил последствиями Пекину, если это подтвердится.
Китайские власти отметили, что с самого начала распространения эпидемии открыто и ответственно подходили к этому вопросу.
Всемирная организация здравоохранения назвала американскую версию о происхождении коронавируса спекуляцией, поскольку Вашингтон не представил никаких доказательств.
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса, который распространился из Уханя, затронула почти все страны мира. По последним данным, число инфицированных достигло 3,5 миллиона, около 240 тысяч скончались.
Самое большое количество заболевших в США — более миллиона пациентов с COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, скончались около 70 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.