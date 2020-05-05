Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 миллиона, более 243 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По сравнению с последними данными ВОЗ, в мире зафиксированы более 81,4 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 517 345, сообщается на сайте организации. Количество летальных исходов возросло почти на 3,8 тысячи – до 243 401.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.