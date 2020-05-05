Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона

По сравнению с последними данными ВОЗ, в мире зафиксированы более 81,4 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 517 345, сообщается на сайте организации. Количество летальных исходов возросло почти на 3,8 тысячи – до 243 401.