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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:08
https://ria.ru/20200505/1571000164.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона

20:57 05.05.2020 (обновлено: 21:08 05.05.2020)
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
Медицинские работники в Филадельфии
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 миллиона, более 243 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По сравнению с последними данными ВОЗ, в мире зафиксированы более 81,4 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 517 345, сообщается на сайте организации. Количество летальных исходов возросло почти на 3,8 тысячи – до 243 401.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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