Онлайн-конференция о проведении акции "Бессмертный полк - онлайн"

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Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;
- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
В ходе мероприятия будет рассказано, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк-онлайн" - проекта, который пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты: чуть более чем за неделю его реализации число участников приближается к миллиону.
Разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/
Количество партнеров, призывающих к участию в онлайн-шествии, либо желающих транслировать его на своих ресурсах постоянно растет.
Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.
Также к информированию населения о проекте подключились постоянный информационный партнер Бессмертного полка России МИА "Россия Сегодня" и операторы сотовой связи Мегафон и Tele2.
По любым возникающим вопросам по размещению информации для онлайн-шествия круглосуточно консультируют специалисты горячей линии проекта по номеру 8 - 800 - 20 - 1945 - 0.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;
- вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
В ходе мероприятия будет рассказано, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк-онлайн" - проекта, который пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты: чуть более чем за неделю его реализации число участников приближается к миллиону.
Разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/
Количество партнеров, призывающих к участию в онлайн-шествии, либо желающих транслировать его на своих ресурсах постоянно растет.
Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.
Также к информированию населения о проекте подключились постоянный информационный партнер Бессмертного полка России МИА "Россия Сегодня" и операторы сотовой связи Мегафон и Tele2.
По любым возникающим вопросам по размещению информации для онлайн-шествия круглосуточно консультируют специалисты горячей линии проекта по номеру 8 - 800 - 20 - 1945 - 0.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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