В Сочи автомобиль въехал на кладбище

СОЧИ, 5 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали, один погиб в результате ДТП, когда иномарка въехала на кладбище в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ОГИБДД УВД по городу.

Он отметил, что ДТП произошло ночью во вторник. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai, ехал по улице Армянской в Хостинском районе Сочи. Проезжая мимо кладбища на большой скорости, он не справился с управлением.

"(Водитель) допустил занос, съехал с проезжей части и столкнулся с препятствием. В результате ДТП четыре человека получили ранения и один человек, пассажир, погиб. По факту ДТП проводится проверка", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что погибшему пассажиру было 18 лет.