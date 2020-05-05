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В Сочи автомобиль въехал на кладбище
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РИА Новости

В Сочи автомобиль въехал на кладбище

20:53 05.05.2020
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© Фото : группа во ВКонтакте "ЧП Краснодара и края"Последствия ДТП на кладбище в Сочи
Последствия ДТП на кладбище в Сочи
© Фото : группа во ВКонтакте "ЧП Краснодара и края"
СОЧИ, 5 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали, один погиб в результате ДТП, когда иномарка въехала на кладбище в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ОГИБДД УВД по городу.
Он отметил, что ДТП произошло ночью во вторник. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai, ехал по улице Армянской в Хостинском районе Сочи. Проезжая мимо кладбища на большой скорости, он не справился с управлением.
"(Водитель) допустил занос, съехал с проезжей части и столкнулся с препятствием. В результате ДТП четыре человека получили ранения и один человек, пассажир, погиб. По факту ДТП проводится проверка", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что погибшему пассажиру было 18 лет.
В социальных сетях и пабликах Сочи появилось фото и видео последствий аварии, на которых видно, как искореженный автомобиль, пролетевший несколько десятков метров, застрял между столами и лавочками на кладбище.
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СочиПроисшествия
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