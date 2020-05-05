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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:04
https://ria.ru/20200505/1570999983.html
В США число жертв коронавируса превысило 70 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

В США число жертв коронавируса превысило 70 тысяч человек

20:44 05.05.2020 (обновлено: 21:04 05.05.2020)
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 70 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По последним данным, от COVID-19 в стране умерли 70 115 человек. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 1 181 885, выздоровели более 187 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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