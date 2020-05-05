В США число жертв коронавируса превысило 70 тысяч человек

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 70 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По последним данным, от COVID-19 в стране умерли 70 115 человек. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 1 181 885, выздоровели более 187 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф