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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T20:35
https://ria.ru/20200505/1570999831.html
В Турции за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1036x0_80_0_0_9939d57092f5499fdadb2339f4afb2ee.jpg
РИА Новости

В Турции за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

20:35 05.05.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1832, общее число заразившихся превысило 129 тысяч, умерли 59 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число умерших от коронавируса достигло минимального уровня с 1 апреля.
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"Сегодня выявлено 1832 новых случая, всего заразившихся - 129 491. Мы потеряли сегодня 59 пациентов, всего умерших – 3530. Вылечились сегодня 5119 пациентов, всего - 73 285", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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