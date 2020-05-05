В Турции за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1832, общее число заразившихся превысило 129 тысяч, умерли 59 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число умерших от коронавируса достигло минимального уровня с 1 апреля.
"Сегодня выявлено 1832 новых случая, всего заразившихся - 129 491. Мы потеряли сегодня 59 пациентов, всего умерших – 3530. Вылечились сегодня 5119 пациентов, всего - 73 285", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.