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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T20:26
https://ria.ru/20200505/1570999633.html
В Псковской области спрогнозировали рост случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916948_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_c91cdfda7fbc289cc17ef68a13f79f00.jpg
РИА Новости

В Псковской области спрогнозировали рост случаев коронавируса

20:26 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Рост числа заразившихся коронавирусом жителей Псковской области продолжится в регионе как минимум до 20 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Как минимум до 20 мая будет продолжаться рост числа заболевших по той же динамике, что мы сейчас наблюдаем, и это будет не худший сценарий", - сказал он на заседании областного оперштаба.
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При этом, по его словам, люди объективно устали от ограничений по коронавирусу, и некоторые из них могут быть смягчены при благоприятной эпидемиологической ситуации. Так, власти региона рассматривают возможность разрешить посещение парков и скверов, но при определенных условиях.
"Сохраняя запрет до 12 числа, давайте продумаем, с какими ограничительными мерами это можно будет разрешить, может быть, для каких-то отдельных категорий граждан. Возможно, это будут отдельные места, либо время как-то будет разведено, чтобы в какое-то время люди старшего поколения могли выйти на улицу, в какое-то время – мамы с детьми, в какое-то время – все остальные", - отметил Ведерников.
Он добавил также, что ряд предприятий Псковской области, чья деятельность не разрешена на фоне распространения коронавируса, игнорируют этот запрет. "Вызывает особую тревогу, что мы продолжаем изо дня в день получать сообщения о работе бань, отдельных магазинов в обход всем действующим ограничениям… Всех таких нарушителей из программ поддержки (бизнеса в период распространения коронавируса – ред.) мы вычеркнем, ни одной копейки они не получат", - сказал Ведерников.
По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 человека, 8 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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