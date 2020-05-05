В Псковской области спрогнозировали рост случаев коронавируса

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Рост числа заразившихся коронавирусом жителей . Рост числа заразившихся коронавирусом жителей Псковской области продолжится в регионе как минимум до 20 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"Как минимум до 20 мая будет продолжаться рост числа заболевших по той же динамике, что мы сейчас наблюдаем, и это будет не худший сценарий", - сказал он на заседании областного оперштаба.

При этом, по его словам, люди объективно устали от ограничений по коронавирусу , и некоторые из них могут быть смягчены при благоприятной эпидемиологической ситуации. Так, власти региона рассматривают возможность разрешить посещение парков и скверов, но при определенных условиях.

"Сохраняя запрет до 12 числа, давайте продумаем, с какими ограничительными мерами это можно будет разрешить, может быть, для каких-то отдельных категорий граждан. Возможно, это будут отдельные места, либо время как-то будет разведено, чтобы в какое-то время люди старшего поколения могли выйти на улицу, в какое-то время – мамы с детьми, в какое-то время – все остальные", - отметил Ведерников.

Он добавил также, что ряд предприятий Псковской области, чья деятельность не разрешена на фоне распространения коронавируса, игнорируют этот запрет. "Вызывает особую тревогу, что мы продолжаем изо дня в день получать сообщения о работе бань, отдельных магазинов в обход всем действующим ограничениям… Всех таких нарушителей из программ поддержки (бизнеса в период распространения коронавируса – ред.) мы вычеркнем, ни одной копейки они не получат", - сказал Ведерников.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 человека, 8 скончались.