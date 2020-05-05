МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек во время выступления перед депутатами парламента.
В свою очередь, представители оппозиционных партий предложили депутатам обсудить взаимодействие Москвы и Праги, а также осудить попытки "вмешательства" России во внутренние дела Чехии. По словам лидера партии ТОР 09 Маркеты Пекаровой-Адамовой, правительство пока не выразило своего мнения по поводу "российской дипломатической и разведывательной агрессии", поэтому парламент должен взять инициативу на себя. Однако большинство депутатов проголосовали против этого предложения.
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"Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии", — возразил глава МИД.
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
Кроме того, оппозиция также заявила о намерении добиться снятия лидера коммунистов Войтеха Филипа с поста заместителя главы парламента из-за того, что он назвал фашистами тех пражских политиков, которые установили памятник власовцам.
Споры вокруг памятника
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам Ондржея Коларжа — инициатора сноса и главы района — монумент разместят в создаваемом Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия возмутительными и циничными. В Кремле отметили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
После этого власти окраинного пражского района Ржепорыйе по инициативе своего старосты Павла Новотного установили памятник власовцам, которые, по их данным, освободили в мае 1945 года тогдашнюю деревню Ржепорыйе от гитлеровцев.
Российское посольство назвало это решение уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны. Представитель МИД Мария Захарова напоминала, что соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.