МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек во время выступления перед депутатами парламента.

В свою очередь, представители оппозиционных партий предложили депутатам обсудить взаимодействие Москвы и Праги, а также осудить попытки "вмешательства" России во внутренние дела Чехии . По словам лидера партии ТОР 09 Маркеты Пекаровой-Адамовой, правительство пока не выразило своего мнения по поводу "российской дипломатической и разведывательной агрессии", поэтому парламент должен взять инициативу на себя. Однако большинство депутатов проголосовали против этого предложения.

"Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии", — возразил глава МИД.

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.

Кроме того, оппозиция также заявила о намерении добиться снятия лидера коммунистов Войтеха Филипа с поста заместителя главы парламента из-за того, что он назвал фашистами тех пражских политиков, которые установили памятник власовцам.

Споры вокруг памятника

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам Ондржея Коларжа — инициатора сноса и главы района — монумент разместят в создаваемом Музее памяти ХХ века.

Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия возмутительными и циничными. В Кремле отметили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.

После этого власти окраинного пражского района Ржепорыйе по инициативе своего старосты Павла Новотного установили памятник власовцам, которые, по их данным, освободили в мае 1945 года тогдашнюю деревню Ржепорыйе от гитлеровцев.