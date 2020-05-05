Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T22:59
https://ria.ru/20200505/1570999427.html
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
https://cdn21.img.ria.ru/images/155809/72/1558097228_0:258:2000:1383_1036x0_80_0_0_e528d82b2e9d7fd3a9eabe21c1afb5a2.jpg
РИА Новости

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

20:16 05.05.2020 (обновлено: 22:59 05.05.2020)
140497
© Фото : Посольство России в ЧехииПамятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
© Фото : Посольство России в Чехии
ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек во время выступления перед депутатами парламента.
В свою очередь, представители оппозиционных партий предложили депутатам обсудить взаимодействие Москвы и Праги, а также осудить попытки "вмешательства" России во внутренние дела Чехии. По словам лидера партии ТОР 09 Маркеты Пекаровой-Адамовой, правительство пока не выразило своего мнения по поводу "российской дипломатической и разведывательной агрессии", поэтому парламент должен взять инициативу на себя. Однако большинство депутатов проголосовали против этого предложения.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
29 апреля, 00:21
Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла
"Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии", — возразил глава МИД.
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
Кроме того, оппозиция также заявила о намерении добиться снятия лидера коммунистов Войтеха Филипа с поста заместителя главы парламента из-за того, что он назвал фашистами тех пражских политиков, которые установили памятник власовцам.

Споры вокруг памятника

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам Ондржея Коларжа — инициатора сноса и главы района — монумент разместят в создаваемом Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия возмутительными и циничными. В Кремле отметили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле.
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
1 мая, 08:00
Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.
После этого власти окраинного пражского района Ржепорыйе по инициативе своего старосты Павла Новотного установили памятник власовцам, которые, по их данным, освободили в мае 1945 года тогдашнюю деревню Ржепорыйе от гитлеровцев.
Российское посольство назвало это решение уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны. Представитель МИД Мария Захарова напоминала, что соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
27 апреля, 15:08
МИД Чехии готов начать переговоры с Россией о передаче памятника Коневу
106611212151645
РоссияТомаш ПетршичекМария ЗахароваСергей ЛавровМИД ЧехииМоскваЧехияПрагаИван КоневВ мире
Популярные комментарии
Артисты чехи. "В том числе споры о демонтаже памятника". Это стоило предложить обсуждать ДО демонтажа.
5 мая, 20:27
Сергей Шмель
28641006
"обсудить разногласия": без указания формата, уровня представительства, - явная провокация, с целью заставить Россию ввязаться в пустую болтовню и замотать дело.
5 мая, 20:31
Владимир Гребцов
28731014
Рекомендуем
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Люди в масках на улице Тель-Авива
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
Медицинские работники в Санкт-Петербурге
В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика
Рига
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Луна
Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
Министерство иностранных дел Чешской республики
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния