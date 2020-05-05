Коронавирус выявили почти у 1500 российских военных

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1475 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах - у 1186 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.

Днем ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1384 военных, а также у 1247 военнослужащих в военных вузах.

"В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 5 мая ... установлено 1475 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 378 человек, в изоляторах по месту службы - 514 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –14 человек, изолированы на дому – 569 человек, выздоровело – 174 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии – 3 человека, в состоянии средней тяжести – 6 человек; остальные – без симптомов заболевания.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1186, из них за весь период выздоровели 187 человек. Также в госпиталях Минобороны России находятся 436 человек; в изоляторах по месту службы – 604 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 24 человека; изолированы на дому – 122 человека.

Отмечается, что состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. По завершению меднаблюдения все они будут направлены в каникулярные отпуска.