В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

ОМСК, 5 мая — РИА Новости. Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
Ранее омский сайт NGS55 опубликовал снимки, сделанные во дворе больницы № 1 имени Кабанова, в которой заподозрили вспышку коронавируса. На снимках издания видно, как 50-70 медиков без масок и соблюдения дистанции столпилась у крыльца здания. Издание сообщило, что весь коллектив больницы имени Кабанова вызвали пройти тестирование.
"То, что вчера происходило на территории горбольницы № 1, не входит ни в какие рамки. <...> Как только мы увидели эту картину, спасибо СМИ, сразу же выехали на место, была выстроена четкая схема маршрутизации, за 10-15 минут проблема была снята. Очень хочется, чтобы то, что произошло, — это было исключение и не принимало системный характер. <...> Сегодня главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности", — пояснили журналистам в Минздраве.
В министерстве также подтвердили, что все 16 заразившихся медиков — персонал этой больницы имени Кабанова.
"У нас в некоторых медицинских учреждениях были случаи коронавируса. Мы закрывали отделения, переводили пациентов, проводили дезинфекцию, обследовали медицинский персонал, и это все прекращалось при соблюдении всех требований к эпидрежиму. Это неизбежная ситуация и подобных сбоев быть не должно", — признали в региональном Минздраве.
По данным оперштаба Омской области на 5 мая, в регионе насчитывается 191 случай заражения COVID-19, из них 42 человека выздоровели, пятеро скончались. Лечение от инфекции проходят 144 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.