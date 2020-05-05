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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:51
https://ria.ru/20200505/1570999127.html
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570021866_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_3e30e0face013f4b693670c891a4f404.jpg
РИА Новости

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

20:01 05.05.2020 (обновлено: 23:51 05.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в автомобиле скорой помощи
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ОМСК, 5 мая — РИА Новости. Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
Ранее омский сайт NGS55 опубликовал снимки, сделанные во дворе больницы № 1 имени Кабанова, в которой заподозрили вспышку коронавируса. На снимках издания видно, как 50-70 медиков без масок и соблюдения дистанции столпилась у крыльца здания. Издание сообщило, что весь коллектив больницы имени Кабанова вызвали пройти тестирование.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
5 мая, 15:24Распространение нового коронавируса
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"То, что вчера происходило на территории горбольницы № 1, не входит ни в какие рамки. <...> Как только мы увидели эту картину, спасибо СМИ, сразу же выехали на место, была выстроена четкая схема маршрутизации, за 10-15 минут проблема была снята. Очень хочется, чтобы то, что произошло, — это было исключение и не принимало системный характер. <...> Сегодня главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности", — пояснили журналистам в Минздраве.
В министерстве также подтвердили, что все 16 заразившихся медиков — персонал этой больницы имени Кабанова.

"У нас в некоторых медицинских учреждениях были случаи коронавируса. Мы закрывали отделения, переводили пациентов, проводили дезинфекцию, обследовали медицинский персонал, и это все прекращалось при соблюдении всех требований к эпидрежиму. Это неизбежная ситуация и подобных сбоев быть не должно", — признали в региональном Минздраве.

По данным оперштаба Омской области на 5 мая, в регионе насчитывается 191 случай заражения COVID-19, из них 42 человека выздоровели, пятеро скончались. Лечение от инфекции проходят 144 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Медики не соблюдают правила безопасности и гибнут люди. Я предлагаю их всех лишить надбавок, а лучше уволить и привлечь к ответственности по всей строгости закона. Им не место среди врачей 😠
5 мая, 20:37
AAA AA
17020045
А главврач в чём виноват, у этих нескольких десятков медиков вообще головы нет, не знают как вести себя во время эпидемии?
5 мая, 21:29
sspecteh77
22001011
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