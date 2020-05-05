В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

"То, что вчера происходило на территории горбольницы № 1, не входит ни в какие рамки. <...> Как только мы увидели эту картину, спасибо СМИ, сразу же выехали на место, была выстроена четкая схема маршрутизации, за 10-15 минут проблема была снята. Очень хочется, чтобы то, что произошло, — это было исключение и не принимало системный характер. <...> Сегодня главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности", — пояснили журналистам в Минздраве.