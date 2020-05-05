Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"

Ранее в пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что 6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться вопрос о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.

"Панов займёт должность спецпредставителя по Арктике в "Росатоме". В зоне его ответственности несколько взаимосвязанных направлений: интересы бизнеса в лице ГК "Росатом", государственные задачи, поставленные правительством РФ, и развитие самого региона", - сообщил агентству источник в мэрии.

По словам собеседника агентства, управленческий опыт, полученный Пановым за время работы мэром Нижнего Новгорода, будет востребован на новой должности, которая структурно входит и в ГК "Росатом", и в правительство России.

"Такая структура диктуется особой важностью Арктики как региона, от которого зависит развитие страны в целом", - отметил собеседник, добавив, что "Панов стал первым нижегородским мэром, который после своей работы получил столь значительное повышение и ответственный пост в федеральных структурах".

Официальными комментариями РИА Новости на данный момент не располагает.