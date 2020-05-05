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2020-05-05T19:59
https://ria.ru/20200505/1570999066.html
Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"
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РИА Новости

Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"

19:59 05.05.2020
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкГлава города Нижний Новгород Владимир Панов
Глава города Нижний Новгород Владимир Панов
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Глава города Нижний Новгород Владимир Панов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, который досрочно слагает свои полномочия, станет спецпредставителем госкорпорации "Росатом" по Арктике, сообщил РИА Новости источник в мэрии.
Ранее в пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что 6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться вопрос о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.
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"Панов займёт должность спецпредставителя по Арктике в "Росатоме". В зоне его ответственности несколько взаимосвязанных направлений: интересы бизнеса в лице ГК "Росатом", государственные задачи, поставленные правительством РФ, и развитие самого региона", - сообщил агентству источник в мэрии.
По словам собеседника агентства, управленческий опыт, полученный Пановым за время работы мэром Нижнего Новгорода, будет востребован на новой должности, которая структурно входит и в ГК "Росатом", и в правительство России.
"Такая структура диктуется особой важностью Арктики как региона, от которого зависит развитие страны в целом", - отметил собеседник, добавив, что "Панов стал первым нижегородским мэром, который после своей работы получил столь значительное повышение и ответственный пост в федеральных структурах".
Официальными комментариями РИА Новости на данный момент не располагает.
Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после избрания мэром Нижнего Новгорода Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.
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Владимир ПановНижний НовгородГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Политика
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