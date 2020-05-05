Ученые выдвинули новую версию "падения" Тунгусского метеорита

По их мнению, астероид из железа прошел сквозь атмосферу Земли на высоте от десяти до 15 километров.

Его диаметр составлял от 100 до 200 метров, а скорость полета — около 20 километров в секунду.

При этом ученые считают, что астероид не мог состоять из камня или льда, потому что в этом случае он бы разрушился.