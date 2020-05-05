Ученые выдвинули новую версию "падения" Тунгусского метеорита

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Тунгусский метеорит не врезался в Землю, а прошел через атмосферу, считают российские ученые. Свою версию случившегося они представили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
По их мнению, астероид из железа прошел сквозь атмосферу Земли на высоте от десяти до 15 километров.
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Его диаметр составлял от 100 до 200 метров, а скорость полета — около 20 километров в секунду.
При этом ученые считают, что астероид не мог состоять из камня или льда, потому что в этом случае он бы разрушился.
Аномалия в районе реки Подкаменной Тунгуски произошла в 1908 году. Некоторые ученые считают, что мощность взрыва составила 40-50 мегатонн, что сопоставимо с энергией от взрыва самой мощной из взорванных водородных бомб, по другим оценкам — 10-15 мегатонн. Ударную волну зафиксировали обсерватории по всему миру. В результате аномалии были повалены деревья на территории более 2000 квадратных километров.