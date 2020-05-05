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РИА Наука
2020-05-05T20:58
https://ria.ru/20200505/1570999033.html
Ученые выдвинули новую версию "падения" Тунгусского метеорита
https://cdn25.img.ria.ru/images/17836/18/178361867_0:90:3150:1862_1036x0_80_0_0_f63d5d1b364590ef6cb7ad4c91e1cba5.jpg
РИА Новости

Ученые выдвинули новую версию "падения" Тунгусского метеорита

19:57 05.05.2020 (обновлено: 20:58 05.05.2020)
36137
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкСто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Тунгусский метеорит не врезался в Землю, а прошел через атмосферу, считают российские ученые. Свою версию случившегося они представили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
По их мнению, астероид из железа прошел сквозь атмосферу Земли на высоте от десяти до 15 километров.
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
27 декабря 2019, 08:00РИА Наука
"Жертва Тунгусской катастрофы?" Ученые изучают странных птиц и озеро
Его диаметр составлял от 100 до 200 метров, а скорость полета — около 20 километров в секунду.
При этом ученые считают, что астероид не мог состоять из камня или льда, потому что в этом случае он бы разрушился.
Аномалия в районе реки Подкаменной Тунгуски произошла в 1908 году. Некоторые ученые считают, что мощность взрыва составила 40-50 мегатонн, что сопоставимо с энергией от взрыва самой мощной из взорванных водородных бомб, по другим оценкам — 10-15 мегатонн. Ударную волну зафиксировали обсерватории по всему миру. В результате аномалии были повалены деревья на территории более 2000 квадратных километров.
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Популярные комментарии
Если кинуть камень о землю,он обязательно отскочит и упадёт в другом месте.Если представить с какой скоростью падал метеорит и учесть его массу,то он мог отскочить на очень и очень большое расстояние.Может просто его ищут не там?
5 мая, 21:07
Олег 84
3600122
Собственно, в этой версии нет ничего нового. Две или три подобные версии, так или иначе крутящиеся вокруг идеи, что метеорит не упал на землю, а взорвался в воздухе, я читал в прессе еще за 80 годы прошлого века. Я уж не говорю о научно-популярных брошюрах из серии "Знание", издававшихся на рубеже 80 - 90 годов.
5 мая, 20:06
sadin-81
2601001
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