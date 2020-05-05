В Тюменской области у 53 вахтовиков выявили коронавирус

"На территории Тюменской области зарегистрировано 589 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости составляет 38,8 на 100 тысяч населения, из них 53 случая зарегистрировано на двух месторождениях Уватского района Тюменской области", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Галины Шарухо.