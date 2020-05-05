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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:53
https://ria.ru/20200505/1570998954.html
В Тюменской области у 53 вахтовиков выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917510_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5f24c8fdfc700c26375be2769ea9266b.jpg
РИА Новости

В Тюменской области у 53 вахтовиков выявили коронавирус

19:53 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Анализы на коронавирус показали положительный результат у 53 вахтовых рабочих на двух месторождениях в Тюменской области, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
"На территории Тюменской области зарегистрировано 589 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости составляет 38,8 на 100 тысяч населения, из них 53 случая зарегистрировано на двух месторождениях Уватского района Тюменской области", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Галины Шарухо.
Чтобы исключить занос и распространение COVID-19 на территории месторождений, включая вахтовые поселки, Роспотребнадзор запретил с 12 мая заезд вахтовиков в обсерваторы региона без результатов обследования, которое они должны пройти по месту жительства не ранее чем за три дня до въезда в Тюменскую область. За двое суток до отправки на вахту работники должны вновь пройти тест на коронавирус, уточняется в постановлении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тюменская областьОбщество
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