В Тюменской области у 53 вахтовиков выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Анализы на коронавирус показали положительный результат у 53 вахтовых рабочих на двух месторождениях в Тюменской области, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
"На территории Тюменской области зарегистрировано 589 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости составляет 38,8 на 100 тысяч населения, из них 53 случая зарегистрировано на двух месторождениях Уватского района Тюменской области", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Галины Шарухо.
Чтобы исключить занос и распространение COVID-19 на территории месторождений, включая вахтовые поселки, Роспотребнадзор запретил с 12 мая заезд вахтовиков в обсерваторы региона без результатов обследования, которое они должны пройти по месту жительства не ранее чем за три дня до въезда в Тюменскую область. За двое суток до отправки на вахту работники должны вновь пройти тест на коронавирус, уточняется в постановлении.
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