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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:41
https://ria.ru/20200505/1570998847.html
В Италии число зараженных коронавирусом сократилось на 1,5 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570099264_0:73:3076:1803_1036x0_80_0_0_e8aceb7e891e9af949ff830f27d3a7f3.jpg
РИА Новости

В Италии число зараженных коронавирусом сократилось на 1,5 тысячи

19:41 05.05.2020
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© REUTERS / Massimo PincaМашина скорой помощи в Италии
Машина скорой помощи в Италии
© REUTERS / Massimo Pinca
РИМ, 5 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии сократилось на 1513 до 98 467, свидетельствует сводка служба гражданской обороны.
Накануне этот показатель опустился ниже отметки в 100 тысяч больных. Впервые он снизился 20 апреля.
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Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 236 человек, жертвы достигли 29 315, следует из сводки. В понедельник прирост жертв составил 195 случаев.
Выздоровевшими за сутки объявлены 2352 жителя Италии. Этот показатель достиг 85 231 человека. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1225 случаях выздоровления.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло всего на 1075 до 210 717. Это рекордно низкий прирост с начала эпидемии. Накануне было зарегистрировано 1211 новых случаев.
В больницах остаются более 16 тысяч зараженных. Этот показатель стал снижаться с начала апреля. Число пациентов палат интенсивной терапии соответствует уровню середины марта.
О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 марта: он составил 969 смертельных исходов. Наиболее высокий показатель роста случаев был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.
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