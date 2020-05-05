В Италии число зараженных коронавирусом сократилось на 1,5 тысячи

РИМ, 5 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число зараженных коронавирусом Число зараженных коронавирусом COVID-19 Италии сократилось на 1513 до 98 467, свидетельствует сводка служба гражданской обороны.

Накануне этот показатель опустился ниже отметки в 100 тысяч больных. Впервые он снизился 20 апреля.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 236 человек, жертвы достигли 29 315, следует из сводки. В понедельник прирост жертв составил 195 случаев.

Выздоровевшими за сутки объявлены 2352 жителя Италии. Этот показатель достиг 85 231 человека. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1225 случаях выздоровления.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло всего на 1075 до 210 717. Это рекордно низкий прирост с начала эпидемии. Накануне было зарегистрировано 1211 новых случаев.

В больницах остаются более 16 тысяч зараженных. Этот показатель стал снижаться с начала апреля. Число пациентов палат интенсивной терапии соответствует уровню середины марта.

О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 марта: он составил 969 смертельных исходов. Наиболее высокий показатель роста случаев был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.