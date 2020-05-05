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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:37
https://ria.ru/20200505/1570998709.html
Британия вышла на второе место по смертности от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

Британия вышла на второе место по смертности от COVID-19

19:37 05.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 693, до 29 427, сообщил глава МИД Доминик Рааб.
Это означает, что Великобритания, обойдя Италию, вышла на второе место в мире после США по количеству умерших от коронавируса.
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В понедельник количество умерших составляло 28 734, дневной прирост составлял 288 человек, однако это были данные выходных, а в выходные система оповещения не работает в полную силу.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4 406 - до 194 990. Накануне рост составлял 3 985, а общее число равнялось 190 584.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаДоминик РаабВеликобританияИталияСШАВ мире
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