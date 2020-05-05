Британия вышла на второе место по смертности от COVID-19

ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 693, до 29 427, сообщил глава МИД Доминик Рааб.
Это означает, что Великобритания, обойдя Италию, вышла на второе место в мире после США по количеству умерших от коронавируса.
В понедельник количество умерших составляло 28 734, дневной прирост составлял 288 человек, однако это были данные выходных, а в выходные система оповещения не работает в полную силу.
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4 406 - до 194 990. Накануне рост составлял 3 985, а общее число равнялось 190 584.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф