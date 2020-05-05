Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме

БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко согласился с заявлением бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, что ни один российский президент не отдаст Крым Украине.
"Мои симпатии к Герхарду Шредеру крайне ограничены из-за войны в Югославии и "повестки 2010" (концепция реформы социальной системы и рабочего рынка в ФРГ, предложенная правительством Шредера. — Прим. ред.). Однако его заявления о Крыме верны", — сказал политик в комментарии РИА Новости.
По его словам, возвращение полуострова Киеву вызовет "тотальный распад России или большую войну".
"Оба варианта были бы разрушительными", — заявил Хунко.
Он подчеркнул, само обсуждение этого вопроса вызовет негативную реакцию подавляющего большинства крымчан.
"В международной политике нужно исходить из реалистического анализа, а не из пожеланий", — отметил депутат.
Политик также выразил недоумение из-за отказа украинского посла Андрея Мельника принять участие 2 мая в возложении цветов в Берлине, организованном по приглашению бургомистра Михаэля Мюллера по случаю 75-летней годовщины капитуляции войск вермахта в немецкой столице. Дипломат объяснил свое решение тем, что не хочет участвовать в одном мероприятии с послом России.
"Несмотря на нынешний конфликт, должна быть возможность вспомнить об общих исторических успехах. Речь идет о чествовании украинских, белорусских и российских солдат за их героический вклад в разгром нацистского режима и освобождение Берлина", — заключил Хунко.
Пари из-за Крыма
Ранее Шредер в интервью Tagesspiegel заявил, что ни один российский президент не отдаст полуостров. Политик также высказался за отмену санкций против Москвы, поскольку в сложившейся экономической ситуации сотрудничество с Россией крайне необходимо.
В ответ Мельник предложил экс-канцлеру пари, что Киев обязательно вернет Крым.
Российское посольство в Германии, в свою очередь, назвало заявление украинского дипломата несбыточными мечтами.
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