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2020-05-05T20:13
https://ria.ru/20200505/1570998610.html
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
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РИА Новости

Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме

19:35 05.05.2020 (обновлено: 20:13 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко согласился с заявлением бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, что ни один российский президент не отдаст Крым Украине.
"Мои симпатии к Герхарду Шредеру крайне ограничены из-за войны в Югославии и "повестки 2010" (концепция реформы социальной системы и рабочего рынка в ФРГ, предложенная правительством Шредера. — Прим. ред.). Однако его заявления о Крыме верны", — сказал политик в комментарии РИА Новости.
Герхард Шредер
4 мая, 11:10
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
По его словам, возвращение полуострова Киеву вызовет "тотальный распад России или большую войну".
"Оба варианта были бы разрушительными", — заявил Хунко.
Он подчеркнул, само обсуждение этого вопроса вызовет негативную реакцию подавляющего большинства крымчан.
"В международной политике нужно исходить из реалистического анализа, а не из пожеланий", — отметил депутат.
Политик также выразил недоумение из-за отказа украинского посла Андрея Мельника принять участие 2 мая в возложении цветов в Берлине, организованном по приглашению бургомистра Михаэля Мюллера по случаю 75-летней годовщины капитуляции войск вермахта в немецкой столице. Дипломат объяснил свое решение тем, что не хочет участвовать в одном мероприятии с послом России.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
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Посольство России в Германии ответило на слова украинского посла о Крыме
"Несмотря на нынешний конфликт, должна быть возможность вспомнить об общих исторических успехах. Речь идет о чествовании украинских, белорусских и российских солдат за их героический вклад в разгром нацистского режима и освобождение Берлина", — заключил Хунко.

Пари из-за Крыма

Ранее Шредер в интервью Tagesspiegel заявил, что ни один российский президент не отдаст полуостров. Политик также высказался за отмену санкций против Москвы, поскольку в сложившейся экономической ситуации сотрудничество с Россией крайне необходимо.
В ответ Мельник предложил экс-канцлеру пари, что Киев обязательно вернет Крым.
Российское посольство в Германии, в свою очередь, назвало заявление украинского дипломата несбыточными мечтами.
Сенатор Алексей Пушков
4 мая, 13:35
Пушков оценил пари о "возвращении" Крыма Украине
118056139844
Андрей ХункоАндрей МельниковГерхард ШредерГерманияРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Смех смехом, но они правы: Крым сдали трижды: Хрущев (то известно), Ельцин в 1991-м (при распаде СССР заикнись он только о российском Крыме - Кравчук подписал бы не только Крым, но и еще 3-4 восточные области, дабы самому стать главой государства), ну и через два - три года после этого - предали Мешкова, и позволили Украине поменять Конституцию РК, которая (на минуточку) была принята гораздо раньше, чем Конституция Нелезежной. Так что все верно: уйдет Путин, непонятно куда оно дальше повернет. А и пойдет как при Путине - будут ждать третьего президента, потом четвертого.... Расчет именно на слабую власть в РФ. Собственно под это дело Путин и поднимает роль Думы и соответствующие главы Конституции: найдется очередной Горбачев в России, который захочет подписать все что подписывается - а нельзя, основной закон запрещает, да и Дума вето наложит.
5 мая, 19:49
Marat Kanzha
235312129
В том и проблема, что В.В. Путин. А завтра придет условная К.С. Собчак.... Потому и нужно давать больше полномочий Думе, и менять Конституцию, дабы той самой Собчак не вышло бы...
5 мая, 20:00
Marat Kanzha
199100229
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