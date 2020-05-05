Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме

БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Левые" Депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко согласился с заявлением бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера , что ни один российский президент не отдаст Крым Украине.

"Мои симпатии к Герхарду Шредеру крайне ограничены из-за войны в Югославии и "повестки 2010" (концепция реформы социальной системы и рабочего рынка в ФРГ, предложенная правительством Шредера. — Прим. ред.). Однако его заявления о Крыме верны", — сказал политик в комментарии РИА Новости.

По его словам, возвращение полуострова Киеву вызовет "тотальный распад России или большую войну".

"Оба варианта были бы разрушительными", — заявил Хунко.

Он подчеркнул, само обсуждение этого вопроса вызовет негативную реакцию подавляющего большинства крымчан.

"В международной политике нужно исходить из реалистического анализа, а не из пожеланий", — отметил депутат.

Политик также выразил недоумение из-за отказа украинского посла Андрея Мельника принять участие 2 мая в возложении цветов в Берлине , организованном по приглашению бургомистра Михаэля Мюллера по случаю 75-летней годовщины капитуляции войск вермахта в немецкой столице. Дипломат объяснил свое решение тем, что не хочет участвовать в одном мероприятии с послом России.

"Несмотря на нынешний конфликт, должна быть возможность вспомнить об общих исторических успехах. Речь идет о чествовании украинских, белорусских и российских солдат за их героический вклад в разгром нацистского режима и освобождение Берлина", — заключил Хунко.

Пари из-за Крыма

Ранее Шредер в интервью Tagesspiegel заявил, что ни один российский президент не отдаст полуостров. Политик также высказался за отмену санкций против Москвы , поскольку в сложившейся экономической ситуации сотрудничество с Россией крайне необходимо.

В ответ Мельник предложил экс-канцлеру пари, что Киев обязательно вернет Крым.